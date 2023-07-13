〈紐約匯市〉美通膨續降 DXY貶至逾一年低點 瑞郎登2015年來新高

美國公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 持續降溫，顯示聯準會 (Fed) 今年可能只需要再升息一次，帶動美元指數周三 (12 日) 貶至一年多低點，瑞士法郎一度登上 2015 年初以來最高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 重貶 1.13%，至 100.58，創去年 4 月以來最低，且單日貶幅為 2 月初以來最大。

CPI 數據出爐後，美元兌瑞士法郎一度貶至 2015 年初以來新低，截稿前貶 1.4% 至 0.8671 瑞郎。

數據顯示，美國 6 月核心 CPI 僅月增 0.2%，低於預期的 0.3%，且為 2021 年 8 月以來最小增幅。按年來看，6 月核心 CPI 增長 4.8%，低於預期的 5%，增幅也是兩年多來最小。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 說道：「核心通膨數據走軟，強化了我們的基本預期，也強化市場對 Fed 上次利率決議的初步解讀，即 Fed 在這個周期只能再升息一次。」

Harvey 指出，通膨數據導致美元延續非農報告出爐後的貶勢，對挪威克朗、瑞典克朗和日元等嚴重遭到低估且對美債殖利率敏感的貨幣，損失又特別明顯。

美國利率期貨顯示，交易員多半預期 Fed 本月稍晚將升息 1 碼，使利率達到 5.25%-5.5% 區間，但現在認為年底前再次升息的機率約為 25%，比發布 CPI 前的 35% 還要更低。

美元重貶之際，歐元勁揚 1.14% 至 1.1131 美元，登上去年 3 月以來最高。

野村證券 (Nomura) 資深 G10 外匯策略師 Jordan Rochester 調升了歐元兌美元目標價，預估將在 9 月底前達到 1.14 美元，高於原先的 1.12 美元。他表示，有關歐元區經濟成長的悲觀消息已經被消化，至於美國，通膨下行壓力則越來越明顯。

美元兌日元貶至六周低點，截稿前跌近 1.4% 至 138.42 日元。繼本月初之後，日元再度升破 140 關卡。

英鎊升 0.45% 至 1.2983 美元，為去年 4 月來新高。推動英鎊走強的原因，與市場對英國央行將進一步升息的預期有關，目前英國通膨率是所有主要經濟體當中最高。

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