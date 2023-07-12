美國電動車庫存上升 業者面臨降低售價或減緩生產選擇

產業數據顯示，美國電動車市場正在成長，但最近一季的成長速度讓一些汽車製造商經銷商積壓過多未售出電動車，也迫使特斯拉 (TSLA-US) 不斷推動降價促銷。

庫存增加和降價可能只是電動車市場成長的短期問題，但也可能證明，即使有聯邦和州政府的補貼，美國電動車銷量要提高到目前 7% 的市占率水平以上，其成本和難度都將超出預期。

北美汽車製造商在電動車相關領域的數十億美元投資取決於未來幾季的表現。如果電動車的產量繼續超過需求，汽車製造商將不得不在大幅削減價格和獲利率，或放慢裝配線之間做出選擇。

根據 AutoForecast Solutions 數據，到 2026 年預計將有 90 多款新電動車車型進入美國市場。分析師表示，許多業者的銷量將難以獲利。

Cox Automotive 數據顯示，按照目前的銷售速度，通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US)、現代和豐田汽車 (TM-US) 等傳統汽車製造商的經銷商門市中未售出電動車超過 90 天的銷量。

Cox 數據顯示，美國經銷商的電動車庫存超過 9.2 萬輛，是一年前的 3 倍多。Cox 表示，總體而言，新車庫存較上年同期增加了 74%。

Cox 表示，不同電動車車型的庫存供應差距很大。截至 6 月 30 日，通用汽車的凱迪拉克 Lyriqs 庫存可供應 50 天，低於當前銷售速度 52 天的產業平均供應水平。

通用汽車發表聲明表示，其電動車的「庫存非常低，需求很高」。並表示，超過 80% 的 Lyriqs 和 GMC 悍馬電動車仍在運往經銷商的途中。

通用汽車面臨的更大挑戰是加快 Ultium 架構的下一代電動車的生產和交車。今年上半年，通用汽車在美國交車 36024 輛電動車，其中只有 2365 輛是 Ultium 電動車。通用汽車的目標是下半年在北美生產 10 萬輛電動車。

Cox 表示，福特的 F-150 Lightning 庫存可供 86 天，野馬 Mach-E 電動 SUV 可供 113 天。

對此福特表示，Cox 的數據誇大了這兩款車型的庫存。福特美國銷售分析主管墨克爾 (Erich Merkle) 表示，福特預計 Mach-E 的庫存為 83 天供應量，其中一半以上是在運往經銷商的途中生產的。

福特認爲，包括運送中車輛在內，F-150 Lightning 的庫存可維持 58 天。

福特正將 Mach-E 和 Lightning 的產能提高到遠高於目前銷量的水平。根據其投資人官網上的數據，福特今年上半年生產了 46238 輛 Mach-E，銷售了 14040 輛電動 SUV。今年 5 月，福特調降了 Mach-E 車型的價格。

Cox 的數據顯示，福斯汽車經銷商的 ID.4 電動 SUV 庫存可供 131 天使用。

福斯汽車美國銷售部門發表聲明表示，「最近美國電動車銷量有所放緩」，供應鏈瓶頸已經緩解，可以增加產量。

福斯認為對 ID.4 的需求強勁，但沒有「市場最想要的」足夠全輪驅動版 SUV。並提到「部分消費者對電動車車型的稅收抵免資格感到困惑，因此對購買汽車猶豫不決」。

美製的 ID.4 有資格獲得 7500 美元的消費者稅收抵免。