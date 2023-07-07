美國上半年電動車銷售成長放緩 庫存積壓使需求面臨考驗

即使美國上半年電動車銷量表現依然強勁，但經銷通路出現庫存積壓，反映銷售成長力道已開始趨緩。

研調機構 Motor Intelligence 數據顯示，今年上半年，插電式電動車銷量增長近 50%，雖然成長力道強勁，仍低於 2022 年全年的 65%，以及去年上半年的 71%。

Cox Automotive 指出，成長放緩與經銷通路庫存積壓有關，6 月份的電動車庫存天數已激增至 92 天，遠高於所有車型的 51 天，Cox 發言人 Mark Schirmer 表示，這已經開始讓一些經銷商感到憂心。

顧問公司畢馬威 (KPMG) 表示，汽車製造商正投入 2000 億美元，在美國興建近 100 家電動車組裝和電池工廠，是產業發展至今規模最大的一次。不過，美國消費者對電動車的接受度仍不及中國和歐洲，較高的價位和參差不齊的基礎設施，是他們裹足不前的原因。

儘管如此，傳統車商和新創公司仍大力押注電動車發展，期盼能迎頭趕上特斯拉 (TSLA-US)，後者的利潤率是整個產業現行水平的兩倍，在美國電動車市場的市占率高達 60%。

面對各大車商的積極投入，華爾街多半抱持懷疑態度，舉例來說，當福特 (F-US) 公布第二季電動銷量下滑 2.8% 後，CFRA 便以福特電動皮卡 F-150 Lightning 銷量成長緩慢為由，將其股票評等自「買進」(Buy) 調降至「持有」(Hold)。福特周四 (6 日) 公布第二季 F-150 Lightning 銷量僅季增 4%。

CFRA 資深分析師 Garrett Nelson 說道：「我們認為，傳統汽車製造商在執行積極的成長計畫時，可能普遍存在電動車量產的問題。」