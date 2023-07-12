國邑完成北美授權有望加速臨床進度 樂觀看其他地區授權跟進

國邑 *(6875-TW) 今 (12) 日召開法說，總經理甘霈表示，新劑型新藥 (505b2)L606 將北美市場授權給美國藥廠 Liquidia 後，樂觀看待未來其他地區也會有授權機會；目前 L606 的三期臨床試驗則交由 Liquidia 負責，先維持今年底、明年初完成收案，待相關資料都移轉完成後，不排除提前完成試驗。

國邑開發的新劑型新藥 L606 共有兩項適應症，包括治療第一類肺動脈高壓 (PAH) 及第三類間質性肺病相關肺高壓 (PH-ILD)，上月底將此新藥的北美市場授權給 Liquidia，後續將依照試驗進度、藥證申請等取得里程碑金，合計最高可達 2.25 億美元 (約新台幣 70 億元)。

甘霈指出，北美市場完成授權後，接下來其他區域會採分區授權，樂觀看待很近的時間其他地區授權也會陸續發生。

甘霈進一步說，之後 L606 的三期臨床試驗會由 Liquidia 接手進行，近期雙方都在交接資料，暫時先維持今年底、明年初完成收案，未來由 Liquidia 主導後有機會提前完成臨床。

國邑未來除了認列里程碑金外，還會負責充填、生產 L606，甘霈指出，Liquidia 初步給的銷售目標，以現在的產能就已經逼近滿載，為因應未來其他市場需求，目前有規劃在台灣以外的地區建立生產線。

至於 IPO 時程規劃，國邑表示，已經取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具市場性之意見書」，預計 9 月送件申請上市。