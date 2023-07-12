泰山新團隊：主管機關遲未准變更登記 財務業務危機正升高中

泰山 (1218-TW) 在 5 月底完成改選，由新團隊入主並由劉偉龍出任董事長，但泰山今 (12) 日發出新聞稿指出，新經營團隊全面接掌公司後，希望儘速亡羊補牢重振泰山並追討任何應返還予公司的款項。但主管機關至今審查已近一個月，仍然未核准泰山一切合法的公司負責人變更登記申請。

泰山新團隊指出，主管機關未核准泰山的變更申請，不利於泰山業務推動，同時，包括向街口金融追回 36 億元的法律程序難以啟動，銀行的融資也完全卡關。且如果變更登記遲遲不准，泰山公司即將面臨財務業務難以為繼的危機。

泰山 2023 年第一季營收 26.5 億元，毛利率 10.98%、稅後虧損 6995 萬元，每股虧損 0.14 元。但泰山今天發出警訊指出，泰山公司截至 2023 年第二季虧損達 2 億元，元凶即為攀高行銷及法律費用支出。

泰山新團隊指出，以行銷費用為例，過往泰山公司全年度行銷費用約 1.5 億元，但自 2022 年第四季起至 2023 年第二季為止，暴增至 3 億元；同時，泰山公司的法律服務費用每年約 300 萬元左右，但 2023 年上半年，泰山公司的法律費用竟高逾 4000 餘萬元，逾往年的 10 倍。