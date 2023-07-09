〈觀察〉生技新藥廠延攬前國際大將組新陣容 加速海外布局

生技新藥廠經過營運組織調整後，近期浩鼎 (4174-TW)、全福生技 (6885-TW)、台灣東洋 (4105-TW) 等延攬前國際藥廠大將返台擔任總經理，有望藉此帶回國際製藥人脈與國際公司治理格局，並讓台灣生技產業加速海外布局。

近期生技產業女力發威，不管是本土藥廠還是新藥研發公司，為加深海外國際佈局，不約而同延攬前國際藥廠大將、組成最強女力陣容。

其中，浩鼎創辦人張念慈去年底逝世後，先由泰福董事長閻雲董事長並暫代執行長一職，為能延續浩鼎新藥開發，期間持續尋覓人才，6 個月後才找到最適合的人選。

浩鼎今年 6 月初宣布，延攬前 BMS(必治妥施貴寶) 集團副總裁、腫瘤部門全球法規科學副總經理王慧君擔任執行長暨發言人。王慧君曾率 BMS 團隊在五大治療領域開發出 9 種首創新藥在美國上市。

王慧君上任後的營運策略，未來將集中資源開發藥物，其中看好未來 ADC(抗體藥物複合體) 藥物，同時聚焦發展並集中資源，利用現有資源發展藥物給病人、加速開發腳步，以及加入國際性新創藥物給病人。

全福則打造最強女力戰隊，除了前總經理簡海珊擔任副董事長暨國際策略長外，也延攬前日本武田藥品 (Takeda) 全球藥物代謝及藥動部門副總裁徐文祺擔任總經理，以及公司創立初期的營運長郭美慧也回鍋。

事實上，徐文祺也在必治妥施貴寶 (BMS) 藥廠任職 20 多年，參與開發過的代表藥物超過 5 項，並負責超過百項新藥產品的新藥臨床試驗 (IND) 申請，看好未來研發、策略、授權都將同步往前邁進。

除了新藥廠新經營團隊就位外，本土藥廠東洋為重整營運團隊、擴大海外市場，去年新總經理人選，由前諾華腫瘤醫學亞洲區負責人侯靜蘭出任。

侯靜蘭畢業於臺北醫學大學藥學系與臺灣大學藥學研究所，加入東洋之前，曾任諾華腫瘤醫學亞洲區負責人、中國、台灣總經理等職務，業務區域涵蓋除了日本、中亞以外所有亞洲國家，有助東洋提升多元豐富的國際視野。