凱基證投資論壇 樂觀看外資對台股有相當的增持空間

凱基證券舉辦「凱基鑫觀點」2023 全球趨勢展望論壇，凱基投顧董事長朱晏民表示，國際資金對台股仍有相當的增持空間，但也提醒，沒有降息的美國經濟難以持續性改善，明年衰退的風險不可忽視。

凱基從總體經濟面出發，宏觀分析下半年台、美股行情，朱晏民表示，上半年全球股市強勁上漲，這波行情可說是「跌得愈深，彈得愈高」，市場對衰退疑慮消退是最大主因。

而國際資金今年以來大舉積極回補台股和韓股，著眼 AI 支撐 2024 年起獲利將大幅增長的前景，且外資今年來對台股和韓股的淨買入額僅達過去三年最大累計淨賣出額的近 2 成比重，顯示仍有相當的增持空間。

不過，朱晏民提醒投資人，聯準會的降息門檻甚高、條件遠未成熟，沒有降息的美國經濟難以持續性改善，明年衰退的風險不可忽視。

針對下半年的股債資產配置，凱基證券財富管理副總經理阮建銘呼籲投資人，一定要去理解景氣循環的各項週期，在現今經濟成長放緩、通膨下降的情況下，手中持有的投資部位是否為符合市場現況的資產，建議投資人在升息即將觸頂至轉降息前，可採取槓鈴式的策略組合。

亦即，布局全球公債或投資等級債，以短天期債鎖好利，同時加碼中長期債券提高未來資本利得機會；而股票則採以防禦型、高息低波動類股為主，漸增合理評價成長股，並搭配多元另類資產。