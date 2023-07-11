〈美股早盤〉Fed升息周期近尾聲 投資人聚焦通膨報告 主要指數漲跌互現

美國聯準會（Fed）多名官員陸續在昨日發表談話，儘管認為通膨仍高、就業市場熱絡需繼續升息應對，但也透露貨幣緊縮周期已近尾聲，投資人目前將焦點放在明日公布的重磅通膨報告上，期盼數據能支撐 Fed 盡早結束升息，美股主要指數周二（11 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 120 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 0.04%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.6%。

Fed 三名官員陸續在昨日發表談話，其中兩名官員認為通膨仍居高不下有必要繼續升息應對，同時也提到美國就業市場仍然強勁，不可掉以輕心以免付出更大代價對抗通膨；另一名官員則表示，通膨逐漸往 2% 目標回落，可以耐心觀察，但仍須保持警惕。

與此同時，Fed 金融監管副主席巴爾（Michael Barr）概述了針對銀行業的一系列改革計畫，包括提高對大銀行的資本要求，以應對經濟動盪。巴爾表示，他的調查發現，目前的銀行監管體系是健全的，但需要進行一些改革，以使銀行撥出更多資金作為緩衝，以防止損失。

根據最新的 Markets Live Pulse 調查，隨著盈利預警和對利率上升的擔憂共同威脅到美股，標普 500 指數可能面臨更多阻力。財報季將於周五（14 日）正式拉開帷幕，屆時摩根大通 (JPM-US)、花旗集團(C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 將公布上季財報。

其他消息方面，有數據顯示，蘋果 (AAPL-US) 等 6 家最大規模的科技巨擘占納斯達克 100 指數的權重上升到 50% 以上，意味著已突破了納斯達克 100 指數成分股的上限。因此，納斯達克公司宣布一項「特別再平衡」措施——將於 7 月 24 日第一次重新分配指數成分股的權重。

外匯市場方面，在 Fed 官員暗示升息周期已接近尾聲後，美元周二跌至兩個月低點，與此同時，英國數據顯示基本收入成長創下新高後， 英鎊觸及 15 個月高點。

另外，日元也是漲幅最大的貨幣之一，升值約 0.6%，近一個月來首次超過 1 美元兌 141 日元。日元從上周觸及的 7 個月低點上漲逾 3%，當時日元跌破關鍵水準 145 日元兌 1 美元，這讓交易員對日本當局可能進行干預舉措保持高度警惕。

截至台北時間周二（11 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.21%，至每股 269.05 美元

據媒體周一表示，特斯拉經濟款新車已經完成設計，暫定名為 Model 2，售價約 2.5 萬美元。墨西哥新萊昂州州長 Samuel Alejandro García Sepúlveda 表示，這款車型這面向大眾市場並成為全球最好和最經濟的電動汽車。

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 0.46%，至每股 330.30 美元

根據外媒報導，微軟的 2024 會計年才剛剛開始一周，該公司就證實將進行更多裁員。在此之前，微軟曾在今年 1 月宣布 1 萬人的裁員計畫。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）曾在 1 月發表的備忘錄中提到，公司將會調整硬體產品線，並整合租賃業務。

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 4.19%，至每股 24.44 美元

Rivian 昨日選擇權合約交易達 83.1 萬份，相當於其平均日交易量的兩倍，僅次於特斯拉和蘋果。Piper Sandler 選擇權主管 Daniel Kirsch 表示，交易中的大部分是「超短期看漲選擇權」，有助於推動 Rivian 股價繼續上漲。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 NFIB 小型企業信心指數報 91，預期 89.9，前值 89.4

華爾街分析：

滙豐資產管理公司（HSBC Asset Management）亞太區投資長 Cecilia Chan 表示：美股已經消化經濟軟著陸或更溫和的衰退，實際上衰退到來的風險比預期的要大。對於已開發市場，預估將出現波濤洶湧的情況，從現在開始將更加困難，因為意識到估值過高。

貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）的分析師 Jean Boivin 在一份報告中寫道：「上周政府債券殖利率飆升給股市帶來了一些壓力，並凸顯出隨著第二季財報季的到來，企業將需要實現市場的盈利預期。收入支撐消費者支出狀況穩健，但我們看到他們耗盡今年新冠疫情期間積累的儲蓄。」