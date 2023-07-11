微軟大勝利！美國法院同意動視暴雪收購案

微軟以 690 億美元收購動視暴雪的交易案周二（11 日）贏得美國法院批准，擊潰美國聯邦交易委員會（FTC）阻止這筆有史以來最大遊戲產業併購案的努力，駁回 FTC 要求暫停該筆交易的初步禁令。

舊金山法院法官 Jacqueline Scott Corley 的裁決意味著，微軟可以在 7 月 18 日的最後期限完成之前與動視暴雪的合併。另外，法院將臨時限制令延長至 7 月 14 日並允許 FTC 上訴。

先前英國英國競爭與市場管理局（CMA）否決微軟與動視暴雪收購案，不過在此次美國法院判決結果出爐後，CMA 表示準備考慮微軟曾提出的解決反壟斷建議。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周二盤中股價受好消息激勵，收復部分開盤失地，跌幅收窄至 0.18%，每股暫報 331.22 美元；動視暴雪 (ATVI-US) 股價勁揚 9.90%，每股暫報 90.89 美元。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，感激美國法院做出的支持收購動視暴雪的裁決，希望其他國家也採取行動，解決微軟在收購動視暴雪過程中面臨的問題。

微軟表示，達成收購協議是為了增加手機遊戲業務，公司在這一領域幾乎沒有業務發展。而動視暴雪則擁有《Candy Crush》的開發商 King。微軟曾說，即便成功收購後，公司在全球遊戲地位排名也只有第三，分別在《英雄聯盟》（LoL）開發商騰訊和其競爭對手索尼集團（Sony）之後。

動視暴雪執行長 Bobby Kotick 表示，此次合併將促進競爭，而非讓根深蒂固的市場領導指繼續主導快速成長的遊戲市場，此外收購案還將讓消費者和員工受惠。

根據分析公司 NewZoo 的數據，手遊是遊戲產業中成長最快的部分，價值約有 920 億美元，占全球遊戲市場的一半。

另一方面，FTC 發言人 Douglas Farrar 則表示對結果感到失望，再次強調當局立場，認為兩家公司的收購會對雲端遊戲、訂閱服務和遊戲主機平台的競爭構成顯著威脅。Farrar 還說，未來幾天 FTC 將宣布下一步行動，繼續維護市場競爭和消費者權益。