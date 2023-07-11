〈美時展望〉美時肺癌用藥繼取得台灣獨家經銷 再獲加速核准

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (11) 日宣布，旗下肺癌用藥 Zepzelca 獲得台灣衛福部 (TFDA) 加速核准 (Accelerated Approval)，也是美時首個獲得批准的 NCE(新成份新藥) 腫瘤治療藥物。

事實上，美時 2021 年底就與西班牙藥廠 PharmaMar S.A 簽訂獨家協議，取得肺癌用藥 Zepzelca 台灣市場獨家經銷權，目前 Zepzelca 已經在美國、歐洲、新加坡和南韓等主要市場銷售。

Zepzelca 主要用於治療含鉑劑化療 (platinum-based chemotherapy) 後轉移性小細胞肺癌 (SCLC) 的成年患者。美時表示，食藥署以加速核准，將可促進藥物的開發及加快滿足的嚴重疾病的醫療需求。

小細胞肺癌約佔所有肺癌案例的 15%，是最具侵略性且存活率較低的疾病，其顯著的復發率對於現有的臨床方法來說，都具有相當大的挑戰，迫切需要創新解決方案，而 ZEPZELCA 是十多年來首個針對轉移性小細胞肺癌的新治療選擇。

總經理 Dr. Petar Vazharov 表示，肺癌是台灣主要死因之一，著手此開發計畫後，也啟動具名病患計劃，為台灣患者提供立即獲取此藥物的機會，此次獲得核可更進一步擴大了有醫療需求的患者獲取此藥物。