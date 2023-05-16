美時Q2毛利率有望維持上季 肺癌藥里程碑金將同步入帳

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (16) 日召開法說，副總經理沈燁表示，在血癌用藥 Lenalidomide 與品牌藥等高毛利產品挹注下，第二季毛利率有望維持第一季水準，另外肺癌學名藥 Nintedanib 已獲得美國 FDA 暫定審查核可，目前已與國際藥廠簽約，第二季會認列授權里程碑金。

美時受惠抗毒癮藥出貨量增加、血癌用藥 Lenalidomide 與品牌藥出貨帶動下，第一季毛利率攀升至近 60%，沈燁說，雖然今年毛利率很難大幅成長到 70-80%，不過在高毛利產品組合優化下，第二季毛利率與第一季不會有太大差別。

展望今年，沈燁表示，目前展望維持同樣看法，全年營收成長 7-10%、毛利率站穩 50% 以上，預計公布第二季財報後，會進一步調整全年展望。

各產品線表現部分，美時肺癌學名藥 Nintedanib 第一季取得美國暫定審查核可，目前已與國際藥廠 Sandoz 簽訂合約，預計第二季會認列授權里程碑金，不過上市時程仍無法確定，因為後續還會有專利官司問題。

血癌用藥 Lenalidomide 市場銷售方面，沈燁重申，依照與原廠的合約規定，2025 年前仍有市占規範，且市占率年度上限計算時間為每年 3 月，2026 年起則沒有市占限制；另外預計下半年取得日本藥證，產品已經準備就緒，取證後很快就會有營收貢獻。

談到抗毒癮藥市場狀況，沈燁說，第一季銷售量優於預期，不只出貨量增加，價格也沒有太大差別，也幫助穩住毛利率表現，雖然截至第一季潛在競爭者尚未出現，對於該產品前景仍保守看待。

韓國市場第一季營收雙增，看好除了既有減重產品銷售動能將延續外，後續還會新增腎臟病等新品項，以及評估皮膚病等藥品上市時程，期待韓國市場銷售表現能保持成長。