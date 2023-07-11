航海王失靈？台驊清空長榮持股認賠逾4億元

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (11) 日發布公告，在 3 月 2 日至 7 月 11 日期間處分長榮 (2603-TW) 持股 3300 張，在這波交易後，已是全數清空對長榮的持股，合計損失約 4.17 億元。

台驊說明，這波持股處分的每股平均價格約 106.24 元，而處分原因為，提高資金使用效益。

台驊也強調，多元投資物流本業及上下游相關產業，預計第二、三季將分別認入 2 億元、5 億元的現金股利，可分別挹注每股純益 1.5 元和 3.5 元以上。

台驊董事長顏益財被過去投資大眾稱為「航海王」，但顏益財曾直指，對海運股的操作是「逢高調節、反向加碼」，甚至在 5 月底的股東會喊「海運空手者可開始評估進場」，然而，在過去這段期間清空長榮持股，是否認為是「逢高」引發市場關注。

對於後市，輪船公會理事長暨長榮董事長張衍義最新指出，今年是具挑戰性的一年，由於不確定性仍高、艙位供過於求，旺季當然無法和去年比，並預料短期內運價難急漲。

不過，長榮仍維持下半年較上半年好一些的看法，自 3 月以來，已連 4 個月穩在每個月營收 200 億元以上水準，隨著傳統旺季到來，預料貨載仍有望逐步增加。