生技廠布局擴大 美時取得躁鬱用藥獨家授權 藥華藥簽拉美授權

生技廠新藥布局再擴大，美時 (1795-TW) 取得美國 NRx 製藥公司 (NRXP-US) 自殺傾向躁鬱症用藥的全球獨家銷售權；藥華藥 (6446-TW) 旗下新藥 Ropeg 與國際藥廠 Pint-Pharma GmbH(簡稱 Pint) 簽訂拉丁美洲 7 國授權合約，藥華藥總里程碑金最高達 1.1 億美元。

美時、美國艾威群公司、美國 NRx 製藥公司共同宣布，合作拓展治療有自殺傾向難治型雙向情緒障礙症 (S-TRBD)(簡稱自殺傾向躁鬱症) 藥品 NRX-101，且美時取得全球獨家銷售權。

依據合作協議，NRx 授權金最高有機會取得約 3.3 億美元，包含 NRX-101 完成美國 2b/3 臨床試驗並與美國 FDA 達成 Type B Meeting (B 類會議) 共識後，可獲得第一期里程碑金 1000 萬美元；NRX-101 獲得 FDA 核准後，NRx 將再獲 500 萬美元里程碑金。

此外，NRx 可依據特定銷售目標達成情形，取得額外獎勵里程碑款，以及將可獲得美國銷售額 12%-16% 的分潤，以及獲得在美國以外市場的固定比例權利金。

美時則取得 NRX-101 用在自殺傾向躁鬱症 (S-TRBD) 治療方面的全球產品權利，並負責美國以外市場的銷售；美國市場業務拓展將由艾威群公司執行，由艾威群旗下的 Almatica 將 NRX-101 商業化。

根據研究統計，美國就有 700 萬人患有躁鬱症，且 5 成以上的曾嘗試自殺，目前還沒有針對患有躁鬱症且有自殺風險的患者有已核准的治療藥物， NRX-101 是第一個針對這個族群患者進行特定研究的藥物。

藥華藥與 Pint 簽訂 Ropeg 拉丁美洲授權國家合約中，包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯，該新藥初期授權適應症為治療真性紅血球增多症 (PV)，未來可擴展至骨髓增生性腫瘤 (MPN)。

Pint 將按照時程進行 Ropeg 的藥證申請與商業化銷售，支付藥華藥里程碑金最高 1.1 億美元；另外，依合約規定 Ropeg 於授權地區上市銷售後，Pint 需另支付藥華藥雙位數百分比之銷售權利金。

藥華藥執行長林國鐘表示，Ropeg 已獲得全球多國 PV 藥證並上市銷售，拉丁美洲有許多公司大力爭取 Ropeg 的經銷代理授權，經過內部審慎的評估與討論後，選擇 Pint 作為銷售夥伴。Ropeg 在全球的銷售持續強勁成長，現在更進一步擴大到拉丁美洲，將使全球的銷售布局將更加完整。