伊雲谷攜手美時 升級製藥業ERP系統

數位轉型服務商伊雲谷 (6689-TW) 今 (19) 日宣布，與美時 (1795-TW) 強強聯手，伊雲谷以 Migration as a Service 服務，搭配自行研發的移轉工具 ECV S/4HANA Data Transfer Tools，加速美時數據升級進程，也建立起跨國製藥企業 ERP 升級的典範。

伊雲谷說明，透過旗下服務系統，在短短 135 天內完成 SAP ERP 與藥物追踪追溯雙系統 SAP ECC 升級至 SAP S/4HANA 的重大任務，完成專案上線的時間提前 25%。

美時是台灣目前規模最大的製藥公司，也是台灣唯一同時獲得美國 FDA、歐盟 EMA、日本 PMDA、中國 FDA 和巴西 ANVISA 認證的藥廠，業務遍布全球 160 多個市場，為加速拓展全球版圖，美時決定以科技助攻，透過提升 ERP 資料庫效能及擴充性，強化業務競爭力。

而伊雲谷確效團隊此次落實所有確效管理的文件，達成藥物追蹤追溯系統的升級，也將成為美時成長的堅強後盾。

此次專案，伊雲谷團隊透過前期一系列評估，導入自行開發的 ECV S/4HANA Data Transfer Tools，此為一款可客製化調整的資料轉檔工具，除大幅提前專案時程，並由確效團隊紮實處理多面向的資料，幫助客戶同時完成 SAP ERP 和 ATTP 無痛升級。

伊雲谷 SAP 商業諮詢事業部總監王智羣指出，面對製藥產業的確效需求，以產業特性和國際標準流程化協助完成服務在地化，協助美時在最短時間內完成系統升級。