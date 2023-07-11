餐飲市況熱！ 築間宣示加快展店、擴大籌備新品牌

連鎖餐飲集團築間今 (11) 日指出，餐飲市況熱絡，第二季和上半年營收均寫同期新高，單月也創下新高紀錄，因此，隨著暑假聚餐旺季到來，除了接下來既定的展店計畫外，也將擴大籌備 3-4 個全新品牌，全年目標總店數預估將超過 200 家，淨增超過 60 家，拚全年營收上看 60 億元，年增逾 30%。

築間上半年受惠於既有店成長和展店動能挹注，合併營收 29.45 億元，年增幅達 52.62%，其中，5 月受惠於母親節檔期年增 108%，6 月受惠端午節連假檔期年增達 70%。

築間董事長林楷傑表示，看好餐飲後市，除了既有展店計畫，也籌備 3-4 個全新品牌中，全年總店數估將超過 200 家，營業額上看 60 億元。

築間下半年展店持續加速，近期「築間幸福鍋物」和「燒肉 Smile」雙品牌同時進駐台中中科商圈「J Town」包棟的 1、2 層獨棟商業空間，其中，「築間幸福鍋物台中中科店」室內空間 160 坪共規劃 170 席，成為品牌全台最大旗艦店。

而海外布局上，築間除了先前規劃的日本和美國外，目前也積極朝印尼、新加坡和澳洲等市場推進中。

對於新品牌，林楷傑觀察到台灣消費者對韓式料理接受度高，為開發年輕客層，決定跨足韓國烤肉市場，將一口氣推出 2 個全新韓國烤肉品牌，初期將採獨立街邊店店型，首家店選址在台中市公益路上。

同時，築間今年也預計再創立以鍋物為主的麻辣火鍋和酸菜魚品牌，目標客層鎖定 18-35 歲。

為因應集團展店計畫，築間祭出 1 年 4 次調薪機會，以及主管享有 1 年 2 次紅利獎金，店主管月薪上看 5.2 萬元起。