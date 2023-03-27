美時帶狀皰疹後神經痛用藥獲韓國核准 搶攻12億元商機

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (27) 日宣布，旗下治療帶狀皰疹後神經痛日服藥片 GRALISE SR，獲得南韓食品藥物管理局 (MFDS) 批准，將搶攻韓國 4000 萬美元 (約新台幣 12 億元) 市場商機。

美時旗下帶狀皰疹後神經痛日服藥片 GRALISE SR，為一款 Gabapentin 成分配方的緩釋劑型，隨著取得韓國核准，該藥品也成為韓國第一個 Gabapentin 用於帶狀皰疹後神經痛。

GRALISE SR 採用的最新技術可以使藥物更好被人體吸收，每天僅需服用一次、即可讓 PHN 症狀獲得一整天的控制，比傳統的 Gabapentin 速釋型藥物更為便利。

根據 IQVIA 的統計數據， 2022 年韓國 Gabapentin 類整體市場規模約為 4000 萬美元、相當於新台幣 12 億元。而帶狀皰疹後神經痛是一種感染帶狀皰疹病毒後，所引起的慢性疼痛症狀。中老年病患的痛苦感最爲明顯。

總經理 Petar Vazharov 表示，GRALISE SR 在韓國獲得此項 505(b)2 類的核可；隨著此次核可，為公司的中樞神經系統產品組合增加另一個有力的品牌產品，加速從單一學名藥到多元國際藥廠的轉型，並突顯美時推出差異化新產品的能力。