中國國產車市佔率過半 外媒驚呼「西方車廠時代」落幕

最新數據顯示，上半年中國國產車佔中國國內汽車批發市場的比率過半，顯示中國電動車製造商的影響力日益增強，外媒更驚呼「西方車廠時代」落幕。

中國乘聯會在週一（10 日）公布的數據顯示，今年前六個月，中國自主品牌佔中國國內汽車批發市場的比重達到 53.7%，較去年同期提高 8.6 個百分點。乘聯會秘書長崔東樹表示，這是自主品牌連續兩個半年超過外資品牌。

自幾十年前西方車廠首次獲准與中國合作夥伴建立合資企業以來，西方車廠一直在中國市場呼風喚雨。據《華爾街日報》報導，隨著中國超越美國成為全球最大汽車市場，一些西方汽車製造商大發利市，但在中國自主品牌持續超越外國競爭對手的情況下，西方主導中國車市的時代已經結束了。

與往日合資車遍布大街小巷的景況不同，如今街道上代表著電動 / 混動車的綠牌頻頻閃過。最近，在北京麥子店中心區的一條街道上，在 15 分鐘的時間裡，每六輛車就有一輛掛著綠色號牌。

數據顯示，上半年純電動和插電式混動乘用車的銷量激增 44%，超過 350 萬輛，約佔同期總銷量三分之一，而同期總銷量成長近 9%。業內專家預測，未來四年電動車在中國的銷量將超過燃油車。

《華爾街日報》進一步指出，中國汽車革命的動力，來自於其在電池車領域的領先地位，這是唯一需求持續增長的汽車類型。乘聯會的數據顯示，以比亞迪 (002594-CN) 為首的九家本土製造商，擠進 6 月中國 10 大暢銷電動車製造商之列，而特斯拉 (TSLA-US) 是唯一上榜的外國車廠。

日本車廠本田營運長青山真二 4 月曾在上海車展上表示，外國車廠正處於全力追趕階段。而外國品牌是否能快速壓制中國競爭對手，仍有待觀察。

與此同時，中國車廠也在持續擴展國際市場，Automobility 的數據顯示，2023 年第 1 季，中國超越日本，成為最大汽車出口國。

展望未來，雖然中國擁有眾多電動車品牌，但市場可能會出現整合。咨詢公司 AlixPartners 估計，到了 2030 年，在中國 160 多個電動車品牌中，可能只有 25 至 30 個會存活下來。