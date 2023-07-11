中國央行加碼穩房市 延長「金融16條」政策適用期限

中國人民銀行（央行）繼下調 5 年期以上貸款市場報價利率（LPR）報價後，再度加碼房地產行業支持政策， 延長「金融 16 條」政策適用期限，暫時減緩建商的資金壓力。

據《第一財經》報導，中國央行、國家金融監督管理總局在週一（10 日）發布通知，表示在《中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》中，有適用期限的部分，將適用期限統一延長至 2024 年 12 月 31 日。

此次政策延期涉及兩項內容：

一是對於房地產企業開發貸款、信托貸款等存量融資，在保證債權安全前提下，鼓勵金融機構與建商基於商業性原則自主協商，透過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進建案完工。2024 年 12 月 31 日前到期的，可以允許超出原規定多展期一年，可不調整貸款分類。

二是對於商業銀行按照《通知》要求，2024 年 12 月 31 日前向專項借款支持項目發放的配套融資，在貸款期限內不下調風險分類；對債務新老劃斷後的承貸主體按照合格借款主體管理。對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職的，可予免責。

專家認為，央提提出該政策的背後，是市場持續下行，建商融資環境嚴峻，仍面臨較大資金壓力。

近期房市銷售端回穩不如預期，下調幅度較大。百強建商 6 月銷售業績銳減 28.1%，單月業績增速由正轉負。

資深房地產業界人士張宏偉表示，政策核心目的是透過展期一年，以時間換取空間的方式，延緩建商的債務到期風險。張宏偉說：「目前民營房企很少拿地，側面反映了資金面的緊張；資金端角度看，公開市場融資環境也較緊張；銷售角度看，今年初雖然疫情後有一波反彈，但到了 4 月份後，市場又有所回落，銷售方面也不是很理想。所以企業面臨的回款壓力和到期債務壓力都會比較大」。

招聯金融首席研究員董希淼認為，央行、金融監督管理總局的《通知》，在一定程度上將打消金融機構顧慮，進一步改變金融機構不敢貸、不願貸等情況，鼓勵金融機構向專項借款支持項目發放配套融資，進一步改善房地產企業融資，穩定市場信心和預期，推動房地產市場平穩健康發展。

多位經濟學家說，中國政府有望加快提出支持政策的腳步，且在本輪「穩增長」政策發力過程中，「穩房市」將是一個重要發力點。

東方金誠首席宏觀分析師王青預料，著眼於引導房地產行業儘快「軟著陸」，接下來在因城施策原則下，各地在適度放鬆限購限貸、增強公積金購房支持力道、減免房地產交易環節稅費、引導居民房貸利率下行等方面，都會持續發力。另外，在延續實施保交樓專項借款支持計畫基礎上，不排除第 3 季增加額度，乃至推出新定向支持工具。