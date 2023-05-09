第11次了！巴菲特賣比亞迪H股 套現港幣4.6億

在波克夏 (BRK.B-US) 剛開完股東年會之際，「股神」巴菲特又傳出賣出中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK) H 股的消息，套現港幣 4.6 億元，持股比率降至不到 10%，是他第 11 次出脫比亞迪股票。

據《中國基金報》報導，港交所在周一（8 日）表示，波克夏在 5 月 2 日減持比亞迪 H 股 196.1 萬股，減持均價為每股 235.64 港元，總價值約 4.62 億港元。

值得注意的是，根據港交所揭露交易的規定，大股東只有超過某個整數百分比時，才需要揭露減持股。

港交所官網公布的數據顯示，持有比亞迪股份 14 年的波克夏，自 2022 年 8 月 24 日首次減持以來，已經連續第 11 次減持比亞迪 H 股，持股比重自 2022 年 8 月 24 日的 19.92% 降至如今的 9.87%。

巴菲特在波克夏股東年會上盛讚台積電 (2330-TW) 是舉世管理最佳的企業之一，未來 20 年都可能是如此，並透露之所以減碼台積電 ADR 持股，是因為他不喜歡「地點」，暗指台海地緣政治風險。這讓外界懷疑巴菲特是否基於相同理由持續賣掉比亞迪股票。共軍在去年 8 月展開「鎖台」演習後，巴菲特在同月首度減持比亞迪持股。

此外，據《財聯社》報導，長沙比亞迪旗下望城工廠、雨花工廠近來出現工人「批量辭職」，例如望城工廠有工人提出辭職後，曾收到「本月（4 月）離職名額已滿」答覆。最近工作量減少、工資下滑則是一些工人選擇離開的直接原因。

對此，比亞迪說：「經核實，『離職名額已滿』、『排隊辭職』等說法與事實不符。目前長沙園區人員招聘工作正常進行。目前公司訂銷良好，市佔率穩中有升，今年 1 至 4 月銷量位居行業第一。」