比亞迪搶贏特斯拉 獲印尼最大計程車業者電動車大單

印尼最大計程車業者 Blue Bird 表示，旗下 80% 電動車將改採中國比亞迪 (002594-CN) 車款，並重新評估對特斯拉 (TSLA-US) 的訂單，凸顯低成本車款的吸引力。

據《彭博》報導，Blue Bird 總裁 Sigit Priawan Djokosoetono 表示，今年將接收的 500 輛電動車中，大部分來自比亞迪，尤其是 E6 和 T3 車款，原因是這些車款更適合印尼市場。

他說：「如果價格太貴，我們把成本轉嫁給消費者不合理，我們必須考量這點。我們大量採用比亞迪進口車，因為價格支撐我們在印尼的營運。」

比亞迪做為全球第二大電動車製造商，逐漸在印尼市場取得市占率。該公司近期與簽署一項協議，探索在印尼投資的可能性，並也考慮在鄰近菲律賓或越南興建電動車工廠。

與此同時，特斯拉不得不調降售價，以提振亞洲市場需求，但降價也會削弱自身獲利能力。

近年來印尼政府積極扶持電動汽車發展，帶動當地消費者的電動車需求。不久前，印尼海事與投資事務協調部宣布 4 月起，當地純電動車的增值稅從 11% 下調至 1%。目的是提振電動車銷量，並吸引更多外商擴大國內生產。

在電動化大趨勢下，Blue Bird 也擴大電動車採購量。此番 Blue Bird 並非首次採購比亞迪電動車，2019 年，Blue Bird 與比亞迪合作，為印尼引入首批純電動計程車 e6，並宣布採購 200 輛 T3 電動車。