比亞迪全資收購易安財險 中國車險市場要變天？

中國監管機關宣布，易安財險將成為電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 全資控股子公司，未來比亞迪可能會申請把車險納入易安財險經營範疇，但業界人士表示，保險公司耕耘車險市場多年，新能源車製造商要跨足並非易事。

據《第一財經》報導，銀保監會周二（9 日）公布批文，批准比亞迪控股子公司比亞迪汽車工業公司受讓易安財險 10 億股股份，持股 100%。至此，易安財險將成為比亞迪全資控股子公司。

隨著比亞迪全資收購，易安財險風險處置工作也圓滿完成。公告顯示，深圳市銀之杰科技、深圳光滙石油集團、西藏晟新創等公司將退出易安財險股東行列。

車廠進軍保險業，究竟是「鯰魚」來了，還是「水花」不大？這是車險市場近兩年一直在討論的熱點話題。事實上，近年來，已有多家新能源車廠進軍保險市場，但大多以取得保險仲介牌照為主，而此次比亞迪獲得的是一張獨資直保牌照。

易安保險成立於 2016 年 2 月，是中國四家專業網路保險公司之一，註冊地為深圳，註冊資本金人民幣 10 億元。官網顯示，其經營範圍是與網路交易直接相關的企業 / 家庭財產保險、貨運保險、責任保險、信用保證保險、短期健康 / 意外傷害保險。

易安財險具有不用設分支機構就可在全國展業的優勢。不過，其經營範圍並未涵蓋機動車輛保險。因此，業界人士普遍預料比亞迪入主後，將申請把車險納入易安財險經營範疇。

業界人士表示，相較於傳統車廠，新能源車製造商更能充分掌握客戶、駕駛習慣及汽車風險，可憑藉這些資料進行客戶分類，精準定價，能夠為車主提供更佳汽車保險服務，從而提高車主用車體驗；新能源車製造商也可透過汽車保險形成從銷售到售後市場保養維護的鏈條式閉環服務，這對傳統保險商來說，將是「降維打擊」。

不過，也有部分業界人士認為，新能源車製造商要深度切入保險公司耕耘多年的車險市場，並非易事。

東吳證券認為，車險行業屬於競爭極為激烈的「紅海市場」，對風險定價和精細化管理能力要求日益提升。「真正入局保險領域不僅要獲得有關部門的資質，還面臨著合規、方案、定價、定責以及多責任交叉等多重難點，這也是眾多造車企業遲遲沒有真正展開保險業務的原因。」東吳證券表示。

易車研究院也說：「截至目前，車廠整體上還是按照保險公司的傳統思維，布局汽車保險業務，同樣面臨定損、理賠等傳統挑戰，尚未形成有車廠自身特色的保險業務新生態。」

此外，中國人保高層主管也曾公開表示，車廠需要考慮服務體系建設、人才定價等資源儲備，目前來看，車廠入局對車險行業的影響有限。