上半年美國電動車銷量大增50% 現代擠下通用 特斯拉續居龍頭

傳統汽車製造商繼續承諾大幅增加純電動車的產量和銷量，但它們的努力並沒有改變這個備受關注的新興市場。

雖然銷量較一年前顯著上升，但特斯拉 (TSLA-US) 仍然是最大電動車銷售商，並擴大了對傳統汽車製造商的領先優勢。 根據《Motor Intelligence》數據，今年上半年，該公司銷量比最接近的競爭對手現代汽車和通用汽車 (GM-US) 領先約 30 萬輛。2022 年上半年的差距約為 22.5 萬輛。

該汽車數據機構報告指出，特斯拉並未公布各地區銷量，但預計今年上半年已向美國零售和車隊買家銷售了 33 萬 6892 輛電動車，同比成長 30%。

與此同時，現代汽車加上起亞品牌的電動車銷量在此期間成長約 11%，達到 38457 輛。截至 6 月底，通用汽車電動車和卡車銷量較去年同期增加 4 倍多，達到 36322 輛。同期福斯汽車的電動車銷量成長一倍多，達到 26538 輛。

根據《Motor Intelligence》的數據，福特汽車去年在電動車銷量方面排名第二，僅次於特斯拉。但截至 6 月底，該公司以 25709 輛銷量排名第五。福特的電動車銷量與去年同期相比僅增加 12%，原因是該汽車製造商停工重組了一些工廠。例如生產電動野馬 Mach-E 跨界車的墨西哥工廠。

福特銷售配銷及卡車副總裁佛里克 (Andrew Frick) 在銷售報告中表示，「我們的電動車銷量持續成長。今年稍早時我們的工廠進行了重組，野馬 Mach-E 庫存流量的改善在第 2 季末開始出現，讓野馬 Mach-E 6 月銷量攀升了 110%。」

特斯拉上半年銷量同比成長 30%，得益於德州新工廠的投產和產能提升。然而，這還不足以跟上電動車市場的整體擴張。

《Motor Intelligence》數據顯示，特斯拉在美國電動車銷量中的市占率較一年前下降近 10 個百分點，占美國國內電動車銷量的 60%。

特斯拉市占率下降之際，更多競爭對手進入該領域，推動整體市場成長。與 2022 年上半年相比，截至 6 月底美國電動車銷量成長約 50%。

傳統汽車製造商以及 Rivian Automotive (RIVN-US) 等新興公司一直在努力提高全電動車的產量，但許多企業的產量仍然很小。根據《Motor Intelligence》的數據，除了排名第一的特斯拉外，其他 5 家業者的美國市占率在 1% 到 4% 之間。還有許多其他業者的比率低於 1%。

今年上半年，特斯拉全球電動車交車量超過 88.9 萬輛，其中第 2 季交車量為 46 萬 6140 輛。特斯拉的目標是到 2023 年生產至少 180 萬輛電動車，其產量預計將繼續增加。

CEO 馬斯克告訴股東，一旦全面投產，德州廠將成為美國產量最高的汽車工廠。去年，馬斯克表示，德州廠的目標是到 2023 年底每年生產 50 萬輛汽車。

現代汽車銷售升至第二名引人注目。該公司全部由海外進口的電動車原本沒有資格獲得最高 7500 美元的聯邦電動車稅收補貼，但租賃用車除外。因此這家南韓汽車製造商利用拜登政府《通脹削減法案》下這個租賃漏洞。現代汽車美國分公司 CEO 帕克 (Randy Parker) 表示，現代品牌的電動車租賃量從今年開始的約 2% 增加到目前已超過 30%。

通用汽車的電動車銷量令人失望，尤其是採用該汽車製造商 Ultium 電池技術的新車型。該汽車製造商因未能盡快提高 GMC 悍馬和凱迪拉克 Lyriq 等最新電動車的產量而受到批評。

今年前 6 個月，通用汽車電動車銷量的絕大多數車型是即將停產的雪佛蘭 Bolt，該車型將於今年稍後停產。