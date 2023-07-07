美投行：特斯拉交付量可望引發資金輪動 自AI股流向電動車股

華爾街研究公司 Vanda Research 周四 (6 日) 研究報告指出，個人投資者仍持續追逐今年股市漲潮，但跡象表明他們正轉向電動車股，遠離人工智慧 (AI) 主題。

Vanda Research 分析周報寫道，投資者不僅搶個股，也投資 ETF，表明他們仍然看好大盤和特定主題，且出現一些資金自 AI 股流向電動車股的跡象。

AI 類股加速推動上半年大型科技股強勁反彈，美股周四收低，稍稍自狂熱漲潮中喘息一下。道指收低近 370 點或 1.07%、S&P 500 指數收低 0.79%，以及那斯達克綜合指數下跌 0.82%。

Vanda 表示，目前美股每月淨流入平均每日 14 億美元，接近去年 3 月創下的 15 億美元歷史紀錄。雖然股市沒有進一步加速現金買股的空間，但透過期權市場仍有更多投機性購買的空間 (見下圖)。

與此同時，分析師注意到輪動跡象，通常係因投資者對短期趨勢感到興奮所引發，例如特斯拉 (TSLA-US) 井噴式第二季交付量可能是催化劑，可推動其他電動車品牌的關注度增加。

「特斯拉已經出現大量資金流入，且持續是買進量最大的股票，然而其他知名度較不高的電動車股，例如 Rivian (RIVN-US) 也開始反彈，這部分歸功於資金自 AI 股轉動過來，因為 AI 股已經上漲數周，現在可能被視為市場熱情下降。(見下圖)」

Rivian 周三零售淨買入額升至 3000 萬美元，該公司周一公布的季度交付量也高於預期，激勵股價飆升 23%。

他們預期，未來電動車股的零售需求將增加，尤其是現在的落後股，例如蔚來汽車 (NIO-US)、理想汽車 (LI-US)、Lucid Group (LCID-US)、小鵬汽車 (XPEV-US)、Plug Power (PLUG-US)，以及尼古拉 (NKLA-US)。