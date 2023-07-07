散戶6月加速湧入美股 但已不追AI 改買電動車股票

數據顯示，散戶在 6 月份又增加了對美股的投資，不過他們的關注焦點，已由先前大漲的 AI 股票，轉向了電動汽車公司。

追蹤美國散戶交易流量的研究機構 Vanda Research 指出，今年 6 月，散戶平均每天向美股投入 14 億美元，接近 3 月份日均 15 億美元的歷史最高紀錄。

與此同時，美股 6 月份也交出 8 個月以來的最強勁表現，因為降溫的跡象引發了人們對聯準會可能接近升息周期結束的押注。

Vanda Research 資深副總裁 Marco Iachini 表示：「雖然現金股票購買步調，可能難以從目前水準進一步加快，但期權領域仍有更多投機性買盤的空間。」

摩根大通數據顯示，截至 7 月 5 日，散戶交易活動占市場總交易量的百分比躍升至 21.9%，為 1 月 24 日以來最高水，較 5 月 31 日的 14% 大幅上升。

Iachini 表示，特斯拉一直是散戶的最愛，其創紀錄的車輛交付量，幫助激發了散戶對包括 Rivian 在內的電動汽車股票的興趣。

在《通膨削減法案》激勵措施以及競爭性定價環境的助力下，消費者對電動汽車的需求正不斷增加。在美股市場上，電動汽車股票的吸引力也在明顯提升。

Iachini 補充說，相比之下，散戶對包括 C3.ai 在內的 AI 股的需求較今年早些時候有所放緩，此前這類股票曾連漲數周，不過最近有所回調。

特別是，受散戶買盤推動，空中電動出租車初創公司 Joby Aviation(JOBY-US) 的股價自上周初以來飆升，截至 7 月 5 日，漲幅高達 67%，原因是美國航空監管機構批准其電動空中出租車進行飛行測試。

分析公司 Ortex 共同創辦人 Peter Hillerberg 表示，約 11.61% 的 Joby 股票處於空頭倉位，如果股價繼續攀升，可能會有更多空頭回補。