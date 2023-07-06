通用Q2交付報告多空交錯 總量上升、但電動車季減26%

通用汽車 (GM-US) 第二季交付報告多空交錯，雖然汽車和卡車銷量增加，但電動車銷量卻減少了。

通用汽車周三 (5 日) 宣布，第二季美國汽車交付量年增約 19% 至 691978 輛，且較前季總交付量 603208 輛上升，其中電動車交付量年增 110% 至 15354 輛。

雖然一切看起來很好，但因通用汽車第一季電動車交付量達 20670 輛，因此第二季成績意味季減 26% 之多，在通用美國銷量中的占比自第一季的 3.4% 下降至 2.2%。

雪佛蘭 Bolt 第二季銷量自前季的 19700 輛下降至 13959 輛；但同期凱迪拉克 Lyriq 跨界車銷量則自 968 輛上升至 1348 輛。

然而，福特 (F-US) 野馬 Mach E 跨界車每月交付量約 1300 輛，而全球電動車領導廠商特斯拉 (TSLA-US) 的 Model Y 跨界車每月在美交付量約 5 萬至 6 萬輛。

特斯拉沒有按地區細分交付量，第二季約交付 46.6 萬輛電動車。

儘管如此，通用汽車今年上半年電動車銷量達 36024 輛，高於 2022 年上半年的 7757 輛和 2022 年下半年的 31422 輛。

美政府大力推廣電動車，其每輛車高達 7500 美元的購置抵稅額有助於提高電動車普及度。

通用汽車計劃今年稍晚推出雪佛蘭 Silverado 和 Blazer 的電動車版本，令其電動車產品陣容更豐富。Silverado 電動工作卡車已展開生產工作，預計將於本季開始交付，Blazer 電動車也將於第三季開始生產。

這樣多空交錯的報告讓投資者多方面思考，但實現整體銷售增長總歸是好事，因此該股周三上漲 1.18%，收每股 39.42 美元，高於當日大盤表現。今年迄今，通用股價約上漲 16%，而過去 12 個月上漲約 21%。