〈美股早盤〉美6月非農憂喜參半 主要指數漲跌互現

儘管美國 6 月非農新增就業人數遠低預期，就業市場出現鬆動跡象，但當月失業率仍處於歷史低位且薪資成長堅挺，整體來看勞動力市場仍然強勁，因此，本次非農報告可能不會讓聯準會（Fed）考慮 7 月暫停升息，美股主要指數周五（7 日）開漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數跌近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲 0.06%。

昨日 6 月「小非農」ADP 報告超預期一倍多後，勞工部周五公布的非農報告意外爆冷，新增就業人數顯著低於預期且創下兩年半以來最低紀錄。

勞工部數據顯示，美國 6 月非農新增就業 20.9 萬人，遠低於預期的 22.5 萬人，創下 2020 年 12 月以來新低，前值從 33.9 萬人下修至 30.6 萬人；6 月失業率從 5 月下降 0.1 個百分點至 3.6%，與預期持平。

6 月平均每小時薪資年增 4.4%，預期 4.2%，前值為 4.3%；按月來看成長 0.4%，預期 0.3%，前值從 0.3% 上修至 0.4%。與此同時，6 月勞動力參與率為 62.6%，預期和前值均為 62.6%，表明有更多的人力進入就業市場。

另外，4、5 月非農就業數據均遭下修，4 月份非農新增就業人數從 29.4 萬人下修至 21.7 萬人；5 月份非農新增就業人數從 33.9 萬人下修至 30.6 萬人。修正後，4 月和 5 月新增就業人數合計較修正前低 11 萬人。

此次報告是 Fed 在 7 月 25 至 26 日招開貨幣政策會議前的最後一份非農就業報告。

雖然新增就業顯著放緩，勞動力市場出現鬆動，但失業率仍處於歷史低位水準，且薪資成長堅挺，整體而言美國就業市場仍然強勁。因此，本次非農報告可能不會讓 Fed 考慮 7 月暫停升息。

Fed 日前公布的 6 月會議記錄顯示，前次會議中幾乎所有官員都支持進一步升息，力拚把通膨水準拉回 2% 目標。Fed 最新利率點陣圖預測顯示，今年可能還會再升息兩次。Fed 主席鮑爾曾暗示，不排除在接下來的會議上連續升息的可能。

截至台北時間周五（7 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.28%，至每股 191.28 美元

據外媒援引知情人士消息報導，蘋果打算明年在美國部分門市推出 Vision Pro 頭戴裝置，只接受預約購買，同時也會在店內設專區推廣，從這些舉措來看，凸顯該款混合實境（MR）設備的利基與複雜性。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.97%，至每股 279.22 美元

特斯拉上海一期電池線確認停產，預估一期電池廠的裁員比例將超過 50%，另外據透露目前上海工廠 Model 3 產線調試已經基本完成。特斯拉上海工廠約有 2 萬名員工，該工廠每年可生產約 100 萬輛電動汽車，占特斯拉全球產量的一半以上。

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 0.25%，至每股 291.25 美元

Meta 版推特「Threads」僅上線一天多，註冊用戶已超過 5,000 萬。富國銀行表示，Meta 推出了其堪稱「推特殺手」應用程式 Threads，雖然短期內的影響可能有限，但富國銀行認為，從長遠角度來看，可能助攻營收。該行分析師認為，機會成熟後的對於年化營收和每股獲利貢獻將在 1% 至 3% 之間。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月非農新增就業報 20.9 萬人，預期 22.5 萬人，修正後前值 30.6 萬人

美國 6 月失業率報 3.6%，預期 3.6%，前值 3.7%

美國 6 月平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 6 月平均每小時薪資年增率報 4.4%，預期 4.2%，修正後前值 4.4%

美國 6 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 0.4%

美國 6 月勞動參與率報 62.6%，預期 62.5%，前值 62.6%

華爾街分析：

信安資產管理公司 (Principal Asset Management) 首席全球策略師 Seema Shah 表示，就業數據還不夠疲弱。她認為，就業增長已經放緩但仍過於強勁，不足以證明 Fed 有理由延長暫停升息。更重要的是，由於平均時薪出人意料地上升，薪資壓力仍然太大。今天的非農報告沒有理由讓 Fed 在 7 月會議上推遲升息。

以 Michael Hartnett 為首的美銀分析師團隊在報告中寫道，湧入科技股的投資人可能會在升息引發的拋售中措手不及，該類股也將遭受最嚴重的打擊。該團隊表示，如果人工智慧（AI）熱潮持續下去，目前存在少數幾家大型科技股中的「嬰兒泡沫」將在下半年成長為更大的泡沫。