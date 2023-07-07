美股大跌 微軟獨漲 分析師看好AI將助其登上3兆美元市值

ADP 就業報告引發 Fed 激進升息預期，美股三大指數周四 (6 日) 跌至本周新低，而微軟 (MSFT-US) 反而收漲逾 0.9%，連漲 2 日至 6 月 16 日以來高點，為道瓊工業加權指數唯一上漲個股。年初至今微軟已上漲 42% 至 341.27 美元。

摩根士丹利分析師維思 (Keith Weiss) 在最新報告中直言，微軟是其大型軟體公司的首選，AI 將推動起飛，成爲蘋果 (AAPL-US) 之後第二家躋身 3 兆美元市值的科技巨頭。

同時，摩根士丹利還將微軟未來 12 個月目標價從 335 美元上修到 415 美元，並維持對該股的加碼評級。相當於較周四收盤價還有約 21.6% 的上漲空間，市值將達到約 3.1 兆美元。

摩根士丹利分析師認爲，生成式 AI 將大幅擴大自動化軟體業務範圍，而微軟正處軟體領域最有利的位置，可以在這種趨勢中獲利。

維思指出，雖然微軟今年股價已上漲 42%，但估值仍然合理，「在 5 月開發者大會上，微軟預告 Windows Copilot 將在 6 月上線；而在 6 月最後一天，微軟兌現承諾，接入 GPT-4 的 Copilo t 已經全面整合進 Windows。」

《彭博》彙編數據顯示，摩根士丹利的目標價僅次於投行 Redburn 的 450 美元。自 2016 年初以來，摩根士丹利一直給予微軟加碼評級，該股在這段時期漲幅超過 500%。

在過去幾年中，微軟對 ChatGPT 背後的 AI 新創企業 OpenAI 投資上百億美元，且微軟 Azure 是 OpenAI 的獨家雲端服務供應商，雙方合作緊密。

今年上半年，微軟以領導者的姿態在 ChatGPT 掀起的 AI 浪潮中力壓谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等對手，AI 接入 Bing 搜索等旗下產品的出色體驗也鞏固了微軟的業務版圖，帶動 Azure 獲得穩健業績增長。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 在本周報告中指出，微軟 AI 貨幣化進度比市場預期更快，預計微軟在其雲服務 Azure 中每支出 100 美元，就有 35-40 美元花在 AI 上面；微軟在 AI 領域的「貨幣化機會」比預期來得早。

他認爲，ChatGPT 將是微軟的「下一個爆發點」，將推動股價上漲，可能會在 2024 年初達到 3 兆美元市值。他給微軟的評級是「跑贏大盤」，目標價 375 美元。

不過這個目標價相對於 3 兆美元市值目標可能太過保守。微軟當前股價 338 美元，要登上 3 兆美元門檻，股價需要達到 403.47 美元。

在 FactSet 調查的 51 名分析師中，有 43 名分析師給予微軟「買入」評級，7 名分析師給予「持有」評級，1 名分析師給予「賣出」評級。但是其中只有 3 家公司分析師認爲微軟明年的市值將突破 3 兆美元大關。