日本薪資增幅遠高於預期 引發央行提前調整政策的猜測

日本勞工的薪資漲幅達到經濟學家預期的兩倍多，這可能帶給日本央行一個信號，即薪資上漲的動能正在加強。

日本厚生勞動省周五 (7 日) 公布，5 月份日本勞動者名義現金收益年增 2.5%。這一數字遠超分析師預期的成長 1.2%，並可能引發日本央行將考慮盡快調整政策的猜測。

同時，5 月份常規工資較上年上漲 1.8%，這是自 1995 年 2 月以來的最大漲幅。

然而，薪資增幅未能跟上物價上漲步伐，家庭財務狀況仍在惡化，而這可能拖累消費。5 月份實際現金收益仍然年減 1.2%，但降幅小於經濟學家預期。

經濟學家、法政大學教授 Hisashi Yamada 表示：「如果通膨穩定在 2% 左右，名義工資加速至 3% 至 3.5%，日本央行可能會廢除黑田東彥時代的貨幣寬鬆框架。」

周五數據顯示，隨著上漲勢頭增強，今年春季薪資談判的強勁結果終於提振了月度薪資。根據日本最大工會聯盟 Rengo 周三發布的最終統計數據，在今年的薪資談判中，日本主要工會組織實現 3.58% 的總薪資漲幅，為數十年來最大漲幅。

這一出乎意料的強勁數據可能會強化這樣一種觀點，即日本央行或許會在不久的將來，考慮進行政策調整，而不必等待明年薪資談判的結果。

日本央行此前一直強調，會密切關注通膨是否由薪資成長帶動，以此判斷貨幣政策有無調整必要。

伊藤忠綜合研究所研究員 Moe Nakahama 表示，春鬥明顯提高了基本薪資，這一點反映在五月份的薪資數據中，這對日本央行來說是一個積極因素。