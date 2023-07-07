全球關注葉倫訪華 中國財政部：脱鉤斷鏈沒贏家

美國財政部長葉倫已於週四（6 日）飛抵北京，展開四天訪中行程，中國財政部在週五表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，「脫鉤斷鏈」沒贏家。

中國財政部在週五說，經中美雙方商定，葉倫於 7 月 6 日至 9 日訪華，這是落實中美元首峇里島會晤重要共識、加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措。財政部表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鉤斷鏈」沒有贏家。中方希望美方以實際行動為兩國經貿關係健康發展、實現互利共贏創造良好環境。

據《環球時報》報導，與美國國務卿布林肯訪華一樣，葉倫此次訪華也是「經中美雙方商定」，且葉倫這次訪華時間比較長，有四天時間，是布林肯訪華時間的兩倍。

葉倫週四抵達北京後在推特上表示，儘管美國會在需要時保護國家安全，但這次訪問提供一個溝通的機會，避免溝通不暢或誤解。

據《法新社》報導，一名美國財政部官員說，葉倫週五將在人民大會堂拜會中國國務院總理李強，屆時她將有機會討論兩國經濟關係、提出關切，並尋找合作機會。

葉倫也會拜會中國前副總理劉鶴，雙方將就美中經濟情勢與國際前景交換意見。她也會在美國商會主辦的會議上會見在華美企代表。

葉倫訪華，國際媒體尤其關注，因為中美能否至少在經濟層面合作，將影響世界經濟與各國經濟發展。「葉倫訪華，中美競爭站在矛盾激化還是管控分歧的十字路口」，《韓聯社》週四稱，葉倫抵達北京訪問，財經、金融等問題將是雙方討論的主要議題。

《德國之聲》也指出，盡管外界預料葉倫此行對中美關係難有重大突破，但葉倫將推動雙方在經濟上的溝通。