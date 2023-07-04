巴菲特投資引發日本市場熱度，投資日本該留意什麼？

一、日股未來長線利多

在日本央行 (BOJ) 從 2012 年底啟動無限 QE 以來，瘋狂印鈔超過 600 兆日圓，相當日本現在 GDP 的 106%，與之相較 FED 最高峰只 QE 了相當美國 2022 年度 GDP 32% 的鈔票。

之後，配上這波全球因疫情造成供應鏈緊縮所引發的通膨雙重夾擊下，日本今年 4 月份的核心 CPI 年增率創下四十多年來的新高，過去 30 年困擾日本市場最大的總經面利空「通貨緊縮」有可能快被克服，若是真的如此，對日股當然是長線的利多。

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二、投資日股注意「匯率」

在 BOJ 啟動瘋狂 QE 的同時差不多就是日經 225 指數這波多頭的起漲點，同時也是日圓貶值趨勢的開始，下圖是 2012 年中以來日經 225 指數 (K 線) 與日圓兌台幣匯率 (黃線) 的走勢對照圖，在日經從不到萬點漲到三萬多點的同時，日圓兌台幣也從 0.38 跌到現在的 0.22，波段貶值達 42%。

而就是從 2020 年上半 COVID-19 疫情造就的全球股市低點起算，日股在大漲一倍的同時，日圓也貶值了超過 22%，想要投資日本市場，匯率因素將直接且大幅的影響報酬率。

三、關注日本的核心 CPI 表現

日本今年 4 月份的核心 CPI 年增率創下四十多年來的新高，雖說這有部分是比較基期很低，因日本 2022 年 4 月核心 CPI 年增率不到 1% 所造成的效果，日本是否真的已戰勝通縮還待觀察，但如果到了明年此時日本的核心 CPI 年增率仍能穩在 3% 以上，那就代表日本的通膨真的回來了。

日本是全球百年企業最多的國家，全球百年企業中有 41% 來自日本，因此日本企業長期打造出來的品牌力量，是無堅不摧的，從全球最大汽車製造商豐田、遊戲機製造商任天堂、沒有他就沒有台積電的東京威力科創、CMOS 影像感測器 SONY、空調家電品牌的大金和日立等，這些企業，具備可以因應各種市場環境的深厚經驗，築起很高的護城河，在全球市佔率的地位，長期可以屹立不搖。

近期市場熱門的投資無論是電動車、AI 領域，日本都有強大的技術深度，我們看到包含工業自動化、半導體材料、精密醫材設備在全球市占率都有 40~60%，說日本是最高度受惠未來關鍵趨勢發展的國家，一點也不為過。

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