生成式AI熱潮引爆 馬斯克：未來地球上機器人數量將超過人類

2023 世界人工智慧大會 (WAIC) 於 7 月 6 日在上海開幕，主題是「智聯世界，生成未來」，主要是聚焦在科學尖端和產業發展，重點關注大模型、智慧晶片、機器人、元宇宙等趨勢。馬斯克更預測，未來地球上機器人的數量將會超過人類數量。

在許多的尖端科技中，大模型和生成式人工智慧 (AI) 受到前所未有的矚目，無論是政府還是學界，都對 AI 產業報以期待，無論是參展的企業，還是前來參觀的觀眾數量都明顯超越往年。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在演講中表示，生成式 AI 的出現，對人類文明有著非常深刻的影響。隨著數位運能力的爆炸式成長，機器人運算和生物運算的占比也在不斷擴大，機器人智能佔比將在未來超過生物智能，這將是一個根本性、深度的變化。

中國科學院院士、清華大學交叉訊息研究院院長姚期智表示，在 ChatGPT 引爆 AI 熱潮後，AI 研究的的下一個重要目標，就是要讓有多重感知能力的機器人在不同的環境下，能自主學習新技能。

如今業內普遍認為，下一波 AI 浪潮將是「體現智慧」(Embodied Intelligence)，能夠在視覺文本提示指導下執行複雜任務，理解邊界、甚至模擬物理學，也標示著 AI 能力的一大躍進。

另一方面，馬斯克也在會上表示，基於現有的發展趨勢，未來機器人的數量將會越來越多。他預測，未來機器人和人類的比例將會超過一比一，也就是地球上機器人的數量將會超過人類。

馬斯克也說，Optimus 人形機器人的目標，就是替代去做那些人類不願做的事情，像是駕駛、工廠搬運等。「Optimus 人形機器人能夠幫助人類做部分工作，它的智慧不是最強的，但有足夠的智慧來做一些無聊、重複、危險且人類不願意做的工作，這是我們的目標。」