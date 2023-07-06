OKX將推出「信號交易平台」   為交易員提供高質量交易信號及無縫交易策略執行

● OKX 的「信號交易平台」結合交易機器及市場功能，把信號提供者和交易員連接起來

● OKX「信號交易平台」將與 TradingView 結合，讓信號提供者及交易員能夠直接在行業領先的圖表平台上建立交易訊號

● 信號提供者及機構投資者現已可預先登記

阿聯酋杜拜，2023 年 7 月 6 日 - 全球交易量第二大的加密貨幣交易所以及行業領先的 Web3 技術公司 OKX 宣布即將推出「信號交易平台」，讓用戶可以基於技術分析或指示加密貨幣買賣的交易信號，進行自動化加密貨幣交易策略。

此平台預計於 2023 年 8 至 9 月正式推出，用戶將可從機構、專業交易員等一系列信號提供者中選擇不同的算法程序。感興趣的用戶和信號提供者可以預先登記，率先獲取最新資訊及體驗。

OKX「信號交易平台」將與 TradingView 整合，讓信號提供者及交易員可以直接在該圖表平台上建立信號，並制訂與個別交易信號相關的工具、參數和其他操作。透過 OKX「信號交易平台」，用戶可以無需手動執行便可獲取、追蹤和複製交易信號，幫助節省時間和資源。

成為 OKX 信號提供者的優勢

● 透過 OKX「信號交易平台」，信號可被發布到超過 5,000 萬名交易員的龐大市場

● 與行業領先的信號平台 TradingView 整合

● 顯著減少在第三方平台上發布信號所引起的成本和延遲

成為 OKX 信號交易員的優勢

● 避免第三方平台相關的訂閱費用

● 在許多情況下，顯著減少在第三方平台上發布信號所引起的延遲問題

● 享受全球領先的加密貨幣交易所 OKX 提供的信任度和可靠度

● 多種信號提供者可供選擇和比較

OKX 全球首席商務官 Lennix Lai 表示：「OKX『信號交易平台』將進一步改善用戶在 OKX 上的交易體驗。一系列由頂級信號提供者所帶來的多樣化、高質量的交易信號，可幫助交易員減少人為輸入錯誤，開啟一個充滿交易機遇的新世界。憑藉先進的算法、實時市場數據，以及各種可供選擇的信號提供者，OKX 的『信號交易平台』能為那些追求提升交易體驗、希望與全球交易員社區建立聯繫的用戶，提供終極解決方案。」

如需更多信息，請聯繫：

pr@okx.com



關於 OKX

OKX 是全球交易量排名第二大的加密貨幣交易所，亦是行業領先的 Web3 技術公司。OKX 開發出速度與可靠性兼備的加密貨幣交易應用程式，深受全球逾五千萬投資者及專業交易員的青睞。

OKX 與英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo 緊密合作，希望通過全新的互動方式增強粉絲體驗。此外，OKX 亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作夥伴，致力吸引更多創作者進入 Web3 領域。

除了交易所服務外，OKX 最新推出 OKX Web3 錢包服務，為用戶打通交易 GameFi 和 DeFi 代幣的入口，盡情探索 NFT 和元宇宙領域。

OKX 致力於提高透明度和安全性，並每月發布其儲備金證明報告。



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