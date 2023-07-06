OKX鯊魚鰭來襲！推出定投穩定收益產品，帶領用戶安心遨遊幣海

隨著投資市場近來的升溫，加密貨幣市場也迎來了寒冬後的回暖。作為其中一種最常用、流通量最大的加密貨幣，穩定幣一直是加密市場最重要的交易基礎之一。

穩定幣是指與法幣價格相對穩定的數位貨幣，透過相關價格模型設計，來保證穩定幣的價格能在所對標的法幣價格上小幅波動，進而在價格波動劇烈的加密貨幣市場中，發揮資金避險、交易媒介、支付結算等功能。

目前市場主流穩定幣，通常以錨定「美元」等主流法幣為主，如 USDT、TUSD 等，投資人可以透過定投、交易穩定幣等相對穩定的收益方式，在主流的加密貨幣投資平台上賺取利潤。

以擁有超過 5,000 萬名全球用戶的交易所 OKX 為例，該交易所旗下的投資收益平台，推出了可以一鍵質押（Staking）穩定幣 USDT 鯊魚鰭的投資產品，讓用戶能享有穩定性高於一般投資機構的理想收益。

OKX 鯊魚鰭（Shark Fin）是什麼？

OKX 推出的鯊魚鰭賺幣（Shark Fin），讓用戶可以存入 USDT，並選擇不同類別的加密資產進行投資。鯊魚鰭的好處是，無論市場走向如何，用戶都可以在市場中獲得具有吸引力的收益率，且無需服務費。

當前 OKX 鯊魚鰭有兩個參與時間段，分別為 7 天參與及 3 天參與。7 天參與為每周四 20:00 開放申購，3 天參與為每周一 20:00 開放申購；首期 3 天鯊魚鰭將於 7 月 10 日開放。

點擊此處，即可參與 OKX 鯊魚鰭申購

如何使用 OKX 鯊魚鰭賺幣產品？

OKX 鯊魚鰭可選擇看漲 / 看跌 BTC、以及看漲 / 看跌 ETH，用戶可以基於對未來市場的預測，選擇產品價格走勢並進行投資。 在產品到期後（即 7 天後），如果標的資產價格在預設價格範圍內，用戶即可獲得更高的收益率；反之，如果標的資產價格低於或高於預設價格範圍，用戶只能獲得基礎的收益率。

參數如下：

情境一：BTC 到期價格低於價格區間

若到期時，BTC 價格 21,000，則你的年化收益為 1%，最終可以領到的收益為：

1,000 x 1% x 7/365 = 0.191 USDT

從該例子可知道，如果 BTC 到期價格 21,000，都會有基礎年化利率 1%，若最終價格落在 18,000- 21,000， 則隨著價格越靠近 21,000，年化利率會越高，最高可以到 18%。

如何一鍵申購鯊魚鰭？

OKX 使用者可以在官方賺幣平台一鍵申購，參與鯊魚鰭產品，下面以 Web 用戶介面為例：

步驟 1：進入鯊魚鰭頁面

鯊魚鰭 Web 入口： OKX 官網首頁，並在上方導引欄位中，選擇「金融」選項，再點選「結構化產品」，即可進入產品頁面，第一個出現的結構化產品就是鯊魚鰭。

步驟 2：選擇要申購的鯊魚鰭

鯊魚鰭產品鎖倉時間為 7 天，申購開放時間為每週四 20：00 到週五 20：00（UTC+8），在這段期間內，用戶可以根據自身需求點擊申購鍵，進行產品申購。

OKX 鯊魚鰭目前儘推出以 BTC 和 ETH 兩幣種為主的相對應產品，不同產品的收益率有所不同，用戶可以根據需求進行選擇。

步驟 3：填寫申購金額

在了解鯊魚鰭產品及利率狀況、到期時間、價格區間等資訊後，可以根據個人需求填入要認購的金額（申購區間為 10 USDT-150 萬 USDT），接著點選「申購」。

步驟 4：完成申購

根據個人需求，選擇欲申購的價格走勢方向及金額後，OKX 鯊魚鰭最後會跳出訂單確認。在勾選同意後，請再次點選「申購」，即完成購買鯊魚鰭產品。 個人本金及收益，將會在結算時間當天 18：00（UTC+8）轉入到個人資金帳戶中。

OKX 鯊魚鰭賺幣產品的優勢？

OKX 鯊魚鰭的申購幣種為 USDT，可以確保用戶初始資產受到保護，幫助用戶規避市場風險。此外，OKX 鯊魚鰭提供具有彈性的申購額度，無論是大戶還是散戶，都可以根據自身需求，投入相對應的資金，並獲得收益；最後，用戶在使用鯊魚鰭的過程中，無論市場怎麼波動，都能在一周內獲得收益，用戶也無需支付任何費用。

無論是資產保護、收益率、投資金額、或是手續費，OKX 都為用戶全盤考量，適合穩健投資的用戶。



風險提示：

1. 此資訊僅用於教育 / 資訊，不作為金融投資建議;

2. 相關投資產品面向全球市場，而非專門針對台灣市場。



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