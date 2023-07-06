〈房產〉6月住展風向球平盤游移 北市房市交易偏冷

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023 年 6 月分數 43.4 分，分數較 5 月微增 0.4 分，對應燈號維持第七個綠燈。爲風向球六大構成項目呈現「二升、三平、一降」，其中議價率、來客組數分數上升，新成屋戶數、待售建案個數、成交組數分數持平，但台北市的房市市況偏冷。

住展企研室經理成采錡表示，由於此次平均地權修法討論以來，各業者已採取減少純預售推案、改以小建案產品坪數、改先建後售等措施因應，平均地權新制實施前夕，6 月北台灣新建案市場表現淡定，人氣甚至小幅度上升，但多數建案議價空間有限，買賣雙方難在價格上取得共識，整體買氣仍不佳。

住展認為，台灣年房市趨於保守，業者謹慎推案，6 月北台灣預售屋推案量跌至 500 億元以下，6 月完工釋出的新成屋戶數約 300 戶，單一案量逾 15 億元以上的指標新案為台北市 - 大安「冠德安沐居」及桃園市 - 蘆竹「葛里法銀駒」。

住展指出，新案供給少加上部分預售建案改成屋再賣、提早撤場，6 月線上待售住宅建案數維持在 1,200 個以下。雖說市場買氣仍低迷，但業者考量營建成本及未來建築法規、經營環境變化，不輕易在成交價格上讓步，使 6 月北台灣新建案平均議價率降至 10.5% 左右，對應指標分數今年來首次變動。

成采錡指出，7 月平均地權新制上路後，之前仍有一定比例買盤為投資客的新北、桃園低總價建案，短期人氣及買氣將出現明顯下修，後續就得看業者能否以區域發展題材，爭取首購族青睞，穩住銷量。