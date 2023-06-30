〈房產〉運動商機年近400億元 健身房家數5年倍增 有利消化空置商用空間

全台運動相關服務產業的銷售額已經逼近 400 億元，依財政部統計，運動相關服務產業整體家數自 2017 年底 2511 家，逐年增長至 2022 年底 5482 家，有效去化市場上不少閒置的商用空間，且近期仍有不少業者在尋找 250 坪以上的面積的空間，打算開設新的健身房。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，雖然疫情期間嚴重衝擊到健身房的生意，不過疫情過後運動產業又迎來一波反彈，且接觸的層面越來越為廣泛，從兒童、青少年、上班族甚至到銀髮族，都為了追求健康或更好的體態，帶來更多的運動商機，同時也對商用不動產帶來穩定需求，除了較大面積的地下室或地上的空間需求，也有許多小型的運動場所，有租賃空間的需求。

根據財政部統計，運動相關服務產業曾在疫情期間受到嚴峻衝擊，2011 年運動相關服務業，銷售額從 2020 年的 371.6 億元，下滑至 310 億元，不過 2022 年疫情趨緩後，又回升至 397 億元，成為 400 億規模的熱門產業，且統計過去 5 年運動服務產業的家數從 2511 家，到 2022 年已經大幅躍增到 5482 家，5 年家數成長了 1.18 倍。

曾敬德表示，健身場域的型態趨向多元，除了大型連鎖健身品牌外，市場上也出現許多客製化、小班團體的工作室，另外也有企業跨界進入健身產業，包括連鎖咖啡業者推出咖啡與健身結合的模式。

另外，人口持續老化，銀髮族為了追求健康，也衍生出新的運動商機，疫情結束後，大型連鎖品牌又在全台人口密集的區域，出現一波新的開店潮。