南二都房屋交易冷清 買賣移轉棟數雙雙走低

台南、高雄 6 月買賣移轉棟數出爐，2023 年 6 月南二都表現均呈現年月雙減，高雄 6 月買賣移轉棟數為 3,102 棟，月減 12%，年減 7.6％，為近 3 年同期新低；台南 6 月買賣移轉棟數為 1,666 棟，月減 14.7%，年減 25.8％，為升格後的史上次低。

今年第二季合計買賣移轉棟數，高雄為 9,258 棟，台南為 5,414 棟，都是近 3 年來最低表現；綜觀今年上半年南二都移轉棟數，高雄合計為 17,283 棟，是近 3 年新低，台南合計 10,346 棟，則為近 6 年來最冷的上半年。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南二都今年上半年房市表現，與前兩年相比，整體買氣均顯乏力，評估除了受打炒房政策干擾、通膨升息、經濟表現疲弱等一連串利空夾擊，另外像南二都台積電、南科等產業話題熱度降溫、房價持續高漲等因素，影響購屋族信心，致使買氣收斂；不過部分推案量大、具發展力的熱區，仍陸續仰賴新屋交屋，為區域移轉量增添亮點，然而國內經濟成長動能依然偏向保守，且下半年大選升溫，房市前景如欲撥雲見日，端看有無重大利多灌頂。

就 2023 年 6 月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，三民區以 372 棟蟬聯寶座，月減 12.5%、年減 4.9%，楠梓區以 370 棟居次，月增 19.7%，年減 39.2%，鳳山區以 283 棟位居第三，月減 22.9%、年減 28.2%。

台南 6 月買賣移轉棟數前三大行政區，以永康區以 206 棟居冠，月減 26.2%、年減 22%，安南區以 200 棟居次，月減 4.3%，年減 57.4%，中西區以 148 棟位居第三，為 6 月前三名中唯一年月雙增的區域，月增 41%，年增 5.7%。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，以高雄來說，本月無明顯交屋潮，移轉量能主要應落在中古市場，尤其像高雄三民、鳳山等這幾大傳統購屋熱區表現仍名列前茅，而本月第二名的楠梓區，去年 6 月受台積電效應拉抬，移轉量能高達 609 棟，為台積電 (2330-TW) 議題發酵以來的交易最高峰，目前話題熱度逐漸減弱，也讓年減表現較為明顯。

吳泓億指出，目前市場雖讓利空間有限，不過有剛需的自住買盤，該進場還是得進場，而投資客群對目前高雄房市態度保守，如價格出不到預期，亦不勉強進場；另外針對 6 月中旬央行祭出的第二戶限貸令，目前市場反應尚不明顯，但貸款成數限縮，代表自備款壓力提高，換屋族必須透過不同方式來解套，比如改採「先賣後買」，不排除因而推延購屋計畫。