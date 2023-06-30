〈房產〉全國建商擬提告中央違法 央行3項重點回應

中央銀行日前無預警再次祭管制措施打炒房，新增「規範自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限為 7 成」，全國不動產、23 個縣市不動產公會決議聯合聘請律師提告中央違法，央行今 (30) 日對此回應，第一次聽到這樣的聲音，央行是基於職責採取必要措施，有考量換屋者權益，且並未溯及既往。

建商認為，央行此次的新規範會打到自住和換屋族，預估全國 2 萬戶面臨糾紛。

央行說明，建商有意提告「是在媒體上看到」，也是第一次聽到這樣的聲音，但央行日前第五次調整選擇性信用管制措施，是基於央行法授權職責採取必要措施。

央行強調，選擇性信用管制措施主要是針對銀行辦理信用成數貸放，做相關規範，會持續滾動檢討，至於房市表現，實際上買賣雙方約定，是民間交易內容。

央行認為，全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，銀行信用資源仍有過度流向不動產市場之虞，且本次僅將貸款成數由現行平均 7.7 成降至上限 7 成，相較上次規範上限 6 成，尚屬溫和，並已考量換屋者權益，借款人清償名下第 1 戶房貸 (如出售舊屋或以其他資金來源清償)，並不受貸款成數 7 成限制。

央行也說明，新規定是以借款人本人為規範對象，並非以家庭歸戶辦理，並不影響家庭其他成員申辦購屋貸款權益。

央行再次強調，本次規範並未溯及既往，已向承貸金融機構申貸並經錄案者，其貸款條件得按錄案時規定辦理。

另外，央行並不認為此為「無預警」實施管制措施，自 2020 年 12 月起多次調整管制措施迄今，已持續於各次理監事聯席會議決議和立法院業務報告等，提醒社會大眾有關央行管制措施調整的可能性。