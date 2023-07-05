囤房稅將改全國歸戶 最高稅率擬提高至4.8%

行政院院會明 (6) 日將通過財政部的「房屋差別稅率 2.0」方案，據悉將從原本的以縣市為歸戶改為全國歸戶制，最高稅率也將從現行的 3.6% 提高至 4.8%，預計明 (2024) 年實施，2025 年開始課稅。

根據行政院公開議程，6 日行政院院會將由財政部陳報「房屋稅差別稅率 2.0 方案」，據悉稅率將從目前的 3.6% 提高到 4.8%，而歸戶計算方式將從目前的縣市歸戶改為全國歸戶。

目前房屋稅稅率是針對住家用房屋區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」上限為 3 戶、稅率為 1.2%，第 4 戶則一律被視為「非自住」目前稅率落在 1.5% 到 3.6% 區間，並由地方政府自行決定是否採差別稅率。

目前全台包括台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、連江縣等 10 個縣市陸續推動囤房稅，意即名下持有房屋超過 3 戶以上，第 4 戶的房屋稅率將落在 1.5% 到 3.6%，稅率明顯高於自住的 1.2%。

另外，據了解，明天的行政院會也將拍板新版的青年安心成家房貸方案，據悉，一段式機動利率有望降至 1.775%，貸款額度也擬從 800 萬元提高至 1000 萬元，貸款年限也有望從 30 年拉長為 40 年。



