美國5月工廠訂單僅成長0.3% 遠遜預期

美國商務部周三（5 日）公布的數據顯示，5 月工廠訂單月增 0.3%，遠不及預期的 0.8%，4 月前值從 0.4% 下修至 0.3%；按年來看成長 1.1%。其中民用飛機訂單的激增被其他領域的低迷所部分抵消，凸顯聯準會（Fed）升息對需求構成嚴重的抑制。

美國工廠訂單數據疲軟，與本周稍早公布的 ISM 製造業指數一致，均印證美國製造業陷入困境。當前，許多美國民眾在商品上的支出有限，轉向服務領域消費，與此同時，企業因預期需求疲軟而謹慎管理庫存。

美國 6 月 ISM 製造業指數僅 46，意外創下 2020 年 5 月以來的 3 年多新低，連續 8 個月陷入萎縮，持續低於 50 榮枯線的時間創 2008 至 2009 年以來最久。生產、就業和投入價格回落，均拖累上月的製造業，數據也加劇外界對美國下半年經濟可能陷入衰退的擔憂。

雖然數據不及預期，但工廠訂單報告也不乏亮點。運輸設備、機械、電氣設備、家用電器和零部件等領域，需求較為強勁。

觀察數據細項，5 月運輸設備類訂單成長 3.8%，4 月為 4.8%。其中，民用飛機訂單猛增 32.8%，但機動車訂單下降 0.6%；5 月機械訂單增長 1.2%，電腦和電子產品訂單成長 0.3%；5 月電氣設備、家用電器和零組件的訂單成長 1.9%。

美國 5 月扣除運輸的工廠訂單月減 0.5%，4 月前值為下降 0.2%，顯著遜於工廠訂單數據。

與此同時，5 月耐久財訂單終值月增 1.8%，略高於預期的 1.7%，初值為 1.7%；扣除運輸類耐久財訂單月增率終值為 0.7%，預期 0.6%，初值 0.6%。5 月扣除飛機非國防資本耐久財訂單月增率終值 0.7%，初值為 0.7%，該數據被視為衡量企業設備支出計畫的指標。

另外數據還顯示，5 月製造業成品的出貨量成長 0.3%，工廠的製造業成品庫存月減 0.2%，工廠的未完成訂單月增 0.8%。5 月核心資本貨物的出貨量成長 0.3%。企業設備支出連續兩個季萎縮，這是自 2020 年中期以來的首次連續下滑。