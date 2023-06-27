美5月耐久財訂單超預期成長1.7% Fed大幅升息下經濟仍有韌性

在飛機訂單量增的帶動下，美國 5 月耐久財訂單量連續第三個月成長、商業設備訂單也連續第二個月成長，表明在聯準會（Fed）的激進升息下，儘管借貸成本提高、經濟不確定性大，但企業仍在進行長期投資。不過，4 月核心耐久財訂單月增率遭下修，暗示企業對新資本投資仍持謹慎態度。

美國 5 月耐久財訂單超預期成長，經濟仍顯韌性。(圖片：ZeroHedge)

具體來看，美國 5 月耐久財訂單月增率初值報 1.7%，遠超市場預期的 - 1%，4 月前值自 1.1% 上修為 1.2%；剔除交通部門的核心耐久財訂單月增率初值報 0.6%，高於預期的 - 0.1%，4 月前值從 - 0.2% 大幅下修至 - 0.6%；扣除飛機飛國防資本的耐久財訂單月增率初值報 0.7%，高於預期的 0%，4 月前值自 1.4% 大幅下修至 0.6%，為連續第二個月成長。

按分類來看，5 月非國防的飛機和零件新訂單大幅成長 32.5%，4 月微下降 2%；機動車輛訂單成長 2.2%。另外，資本財貨物新訂單月增 2.8%，其中非國防性資本財貨物訂單月增 6.7%，剔除商用飛機後的非國防性資本財貨物訂單月增 0.7%；國防性資本財貨物訂單月減 14.7%。

有外媒分析指出，美國穩定的資本支出凸顯企業在勞動力和原物料成本上升後提高效力的努力。然而，在借貸成本上升、信貸管道收緊和經濟成長放緩的背景下，投資回落的風險有所增加。

今年第一季美國國內生產毛額（GDP）季增年率為 1.3%、標普 500 指數今年上漲 15%，暫時擺脫對經濟衰退的擔憂，然而標普全球（S&P Global）機構公布的 6 月 Markit 製造業採購經理人指數（PMI）萎縮加劇，衰退正在逼近。

與此同時，美國 5 月 ISM 進一步下滑至 46.9，連續 7 個月處在 50 的榮枯線下，表明製造業處在萎縮狀態，為美國經濟大蕭條以來持續時間最長的一次，大多數經濟學家預估衰退將在年底前發生。

專家看法

高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席美國分析師法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，有鑑於企業面臨的挑戰，前景存在一些明顯的下行風險，這些挑戰不僅來自於借貸成本上升，還來自需求走軟以及信貸環境可能進一步收緊。

彭博經濟學家 Stuart Paul 認為，經過幾季的調查，核心訂單的疲軟趨勢依然很明顯，預料更高的借貸成本和更嚴格的銀行貸款標準將限制企業未來的擴張能力。