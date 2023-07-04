盤後速報 - 聯詠(3034)下週(7月11日)除息37元，預估參考價403.5元

聯詠(3034-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利37元。
以今日(7月4日)收盤價440.50元計算，預估參考價為403.5元，息值合計為37.0元，股息殖利率8.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯詠(3034-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、製造、銷售下列產品: A.通訊積體電路 B.內嵌式。微控制器 C.數位訊號處理器 D.電腦週邊控制積體電路。E.液晶顯示器驅動積體電路及系統。近5日股價下跌5.56%，台灣加權指數上漲0.15%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/11
|440.50
|37.0
|8.4%
|0.0
|2022/07/12
|300.5
|51.5
|17.14%
|0.0
|2021/08/17
|506.0
|15.6
|3.08%
|0.0
|2020/07/13
|285.5
|10.5
|3.68%
|0.0
|2019/07/12
|183.0
|8.8
|4.81%
|0.0
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