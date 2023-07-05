盤後速報 - 華榮(1608)下週(7月12日)除息0.4元，預估參考價22.9元

華榮(1608-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(7月5日)收盤價23.30元計算，預估參考價為22.9元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

華榮(1608-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。近5日股價上漲4.84%，台灣加權指數上漲1.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/12 23.30 0.4 1.72% 0.0
2022/07/07 15.45 1.5 9.71% 0.0
2021/09/09 23.5 0.7 2.98% 0.0
2020/07/08 9.98 0.66 6.61% 0.0
2018/07/05 11.2 0.73 6.52% 0.0

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