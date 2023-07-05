盤後速報 - 華榮(1608)下週(7月12日)除息0.4元，預估參考價22.9元

華榮(1608-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(7月5日)收盤價23.30元計算，預估參考價為22.9元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
華榮(1608-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。近5日股價上漲4.84%，台灣加權指數上漲1.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/12
|23.30
|0.4
|1.72%
|0.0
|2022/07/07
|15.45
|1.5
|9.71%
|0.0
|2021/09/09
|23.5
|0.7
|2.98%
|0.0
|2020/07/08
|9.98
|0.66
|6.61%
|0.0
|2018/07/05
|11.2
|0.73
|6.52%
|0.0
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