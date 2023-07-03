2022年上市公司非主管員工平均薪資 聯發科486.7萬元稱冠

證交所今 (3) 日公布上市公司 2022 年度非主管職員工薪資，聯發科 (2454-TW) 以平均 486.7 萬元居冠，瑞鼎 (3592-TW) 則以平均 486.6 萬元緊追在後，航運股長榮 (2603-TW) 平均 457.5 萬元排名第三。

根據證交所公布資料，非主管員工平均薪資前 10 名的上市公司中，半導體產業包辦 8 個名次，長榮、陽明 (2609-TW) 則是唯二擠進前 10 名的航運業。

統計指指，去年非主管的員工平均薪資中，前三名平均薪資均高於 450 萬元，第 4 名聯詠 (3034-TW) 員工平均薪資約 395.9 萬元、瑞昱 (2379-TW) 則以平均薪資約 383.9 萬元排名第 5。

護國神山台積電 (2330-TW) 非主管職員工去年平均薪資約 316.7 萬元排名第 7，陽明去年員工平均薪資則有 295.7 萬元排名第 9。

至於被外界視為「金飯碗」的金融業，員工平均薪資則低於半導體業，其中華票 (2820-TW) 員工去年平均薪資約 147.4 萬元高居金融業之冠，中信金 (2891-TW) 以平均 146.9 萬元居次、兆豐金 (2886-TW) 平均薪資約 143.2 萬元排名第 3，第 4 名為合庫金 (5880-TW) 平均薪資約 142.2 萬元。

另外，壽險雙雄的國泰金 (2881-TW) 去年非主管職員工平均薪資約 132.7 萬元在金融業中排名第 9，富邦金 (2882-TW) 去年員工平均薪資約 131.5 萬元在金融業中排名第 10。