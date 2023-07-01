華頓商學院教授席格爾：不排除Fed在年底前降息的可能性

即使聯準會 (Fed) 官員和市場人士都認為今年不會降息，賓州大學華頓商學院教授席格爾 (Jeremy Siegel) 仍堅守他的看法，不排除 Fed 在年底前降息的任何可能性。

目前美國聯邦基金利率處在 5%-5.25% 區間。根據聯準會 6 月發布的點陣圖，18 位聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員中，有 9 位預測年底利率將落在 5.5%-5.75% 區間，也就是今年還會再升 2 碼。

此外，芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員認為 Fed 今年降息的機率只有不到 1%。

席格爾周五 (30 日) 接受 CNBC 採訪時說，隨著時序邁入政治之年，若就業數據令人擔憂，將會帶來政治壓力。

席格爾指出，按實際租金和房價計算，實質通膨率已下滑至 Fed 設立的 2% 目標。雖然 Fed 青睞的核心個人消費支出物價指數 (Core PCE)，5 月年增率仍維持在 4.6% 左右，他認為 Fed 清楚知道數據將在下半年走低。

席格爾表示，雖然下半年的風險平衡偏向下行，但短期趨勢不會太快被打破，股市仍有望延續上行勢頭。

美股周五全面收高。FactSet 數據顯示，截至 2023 年上半年，道瓊工業指數已漲 3.8%，標普 500 指數上揚 15.9%，那斯達克綜合指數強升 31.7%。