高盛傳考慮與蘋果分道揚鑣 脫手Apple Card等消金業務

華爾街日報 (WSJ)、CNBC 等外媒報導，高盛 (GS-US) 正在和美國運通 (AXP-US) 洽談出售蘋果 (AAPL-US) 信用卡和高收益儲蓄商品等業務，考慮結束與蘋果的合作夥伴關係。

知情人士透露，相關談判已持續數月，但這筆交易並不緊迫，也還沒下定論，想要轉移合作關係，可能還要一段時間，而且必須經過蘋果同意。

高盛和蘋果 2019 年首次合作，推出信用卡服務「Apple Card」，今年 4 月還推出 Apple Card 儲蓄帳戶，為用戶提供高收益儲蓄產品，並支持蘋果的「先買後付」(BNPL) 服務。

高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 去年 10 月宣布退出消費金融業務後談到蘋果。他在當時表示，與蘋果的合作關係非常牢固，也存在許多機會，同時宣布將兩家公司的合作關係延長至 2029 年。

退出與蘋果的合作關係，意味著高盛的消費貸款業務恐將就此劃下句點。該行目前已停止提供個人貸款，並試圖出售去年才剛收購的貸款公司 GreenSky。

一些知情人士表示，高盛還討論將與通用汽車 (GM-US) 合作的信用卡業務，轉移給美國運通或其他發卡機構。

近年來，高盛積極進軍消費金融業務的野心，因嚴重虧損而引發公司內部批評。該行 1 月時揭露，自 2020 年以來，旗下消費貸款業務已虧損約 30 億美元。