鮑爾又犯錯？Evercore：美國正面臨比預期更嚴重的衰退

Evercore 創始人兼高級董事長 Roger Altman 週四 (29 日) 受訪表示，美國正面臨比聯準會主席鮑爾預期更嚴重的衰退。

聯準會主席鮑爾近期指出，經濟衰退有可能發生，但並不是美國經濟最可能出現的結果，不過，Altman 週四表示，一系列經濟指標顯示，年底前最有可能出現的結果就是經濟衰退。

Altman 指出美債殖利率曲線倒掛和小企業令人不安的跡象。

2 年期和 10 年期美債殖利率曲線出現 40 多年來最嚴重的倒掛，2 年期與 10 年期美債殖利率週四利差擴大，盤中觸及近 107 個基點，接近 3 月銀行業動盪前觸及的 108 個基點，而這又是 1981 年以來最嚴重的倒掛。這個關鍵殖利率曲線是預示經濟衰退即將到來的可靠指標。

Altman 稱，雖然尚未正式宣布經濟衰退，但在以往的衰退中，此美債殖利率曲線倒掛的時間比衰退開始早 18 個月左右，1989 年和 2006 年開始的衰退都是如此。

Altman 還提到 Evercore 的卡車運輸調查調查也預示著經濟的麻煩，這是一個貨運需求指數，該公司將其視為經濟衰退的可靠指標，該指數最近跌至 48 以下，這通常與經濟低迷有關。

Altman 稱：「在我看來，美國經濟可能走向溫和衰退，殖利率曲線、卡車運輸調查、小企業信心指數等，很多數據都指向經濟正下行。」

他警告：「聯準會啟動 40 多年來最急劇的升息政策，再一次，回顧歷史，現在要讓它們的影響完全顯現還為時過早。再過六個月，情況就不一樣了。」

Altman 上述言論意味鮑爾可能再度犯下錯誤，錯判經濟情勢。

在去年 3 月啟動升息循環前，鮑爾曾多次強調，高通膨是暫時性。美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 等人批判鮑爾錯判情勢，對通膨的看法太過簡單。

鮑爾在 2021 年 11 月 30 日終於承認，美國央行官員將在該年 12 月討論是否提前結束縮減購債，並稱通膨不是「暫時性的」，隨後在 2022 年 40 多年來最急劇的升息政策，他週三堅持鷹派立場，不排除連續升息以抑制高通膨。