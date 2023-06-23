投資人消化Fed官員們的談話 美債殖利率下跌

投資人消化了 Fed 官員有關利率前景和最新經濟數據的言論，美國國債殖利率周五 (23 日) 下跌。

美東時間清晨 6 點，10 年期國債殖利率下跌 5.5 個基點至 3.744%。2 年期國債殖利率下跌 3.7 個基點報 4.763%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人消化了包括 Fed 主席鮑爾在內的 Fed 官員本周發表的言論，這些言論指出進一步升息即將到來。

鮑爾周四 (22 日) 在參議院銀行委員會發表講話時表示，政策制訂者將繼續利用升息來降低通脹。不過，與去年相比，現在「快速行動」的緊迫性已經減弱。他補充說，經濟數據將在 Fed 的決策中發揮關鍵作用。

鮑爾之前在周三 (21 日) 表示，Fed 與通膨的鬥爭「還有很長的路要走」。

Fed 鮑曼 (Michelle Bowman) 周四附和了鮑爾的言論，表示她認為利率仍需走高，以展現「足夠的限制」力量，推動通膨接近 Fed 2% 的目標。

投資人還考量了最新經濟數據。周四公布的每周首次申請失業救濟金人數為 26.4 萬人，高於預期；還有其他央行的利率決定。

英國央行周三 (21 日) 意外宣布升息 50 個基點，而土耳其央行在貨幣政策的重大轉變中幾乎將利率翻倍。

預計周五 Fed 官員將發表進一步評論，經濟數據則有標普全球服務業和製造業採購經理人指數 (PMI) 報告。