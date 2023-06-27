投資人評估美國經濟前景 美債殖利率走升

美國國債殖利率周二 (27 日) 攀升，投資人等待可能提供有關經濟狀況最新暗示的數據報告。

美東時間上午 5:50，10 年期國債殖利率上漲 2 個基點報 3.739%。2 年期國債殖利率上漲 2.4 個基點至 4.685%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人從關鍵數據中尋找有關美國經濟狀況的線索，並考量可能對 Fed 貨幣政策產生的影響。

5 月耐久財訂單數據將於周二公布，最新的新屋銷售數據和 6 月消費者信心報告也將於周二公佈。之後周五 (30 日) 將公布個人消費支出 (PCE) 物價指數，提供最新的通膨見解。

但在此之前，Fed 主席鮑爾將在周三 (28 日) 和周四 (29 日) 發表兩次講話。在上周表示可能進一步升息後，投資人希望從他的言論中收集有關即將採取的貨幣政策舉措的進一步線索。

鮑爾還指出，Fed 的下一步行動將取決於數據。因此，本周的經濟報告可能會為 Fed 即將召開的 7 月政策會議的討論提供訊息。

在主腦普里戈任 (Yevgeny Prigozhin) 領導的瓦格納集團 (Wagner Group) 周末發生短暫叛亂後，投資人也繼續關注俄羅斯的事態發展。