投資人準備迎來經濟數據和Fed官員談話 美債殖利率下跌

美國國債殖利率周一 (26 日) 下跌，投資人期待本周發布的最新經濟數據，這些數據可能提供對經濟狀況和 Fed 官員言論的見解。

美東時間上午 6:05，10 年期國債殖利率下跌 4.9 個基點至 3.69%。2 年期國債殖利率下跌 4.3 個基點至 4.707%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

普里戈任領導的私人民兵瓦格納集團周末試圖針對俄羅斯軍隊發動叛變。瓦格納控制了羅斯托夫，並在叛亂結束前遷至莫斯科 200 公里以內。

投資人在展望本周幾份重要經濟報告，同時還考量美國經濟的下一步走勢。

其中包括周二 (27 日) 公布的 5 月耐久財訂單數據，以及本周的幾份關鍵房產行業報告。周五 (30 日) 將公布 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，該報告是 Fed 最青睞的通膨指標。

Fed 主席鮑爾上周表示，通膨仍然過高，Fed 降低通膨的鬥爭還遠未結束。鮑爾在國會發表講話時表示，因此有可能進一步升息，其他多位 Fed 官員也贊同這一點。

許多投資人現在正在評估何時升息以及利率最終會達到多高。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場目前預計 Fed 7 月下次會議宣布升息的可能性接近 72%。

幾位 Fed 官員定本周發表講話，其中包括周三 (28 日) 和周四 (29 日) 的鮑爾。投資人將關注這些評論，以了解有關 Fed 幣政策計劃的新細節。

周一沒有重大經濟數據發布。