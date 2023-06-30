Fed前官員：美債市場的混亂還沒結束

曾在 2009 年到 2018 年擔任美國聯準會 (Fed) 第三把交椅的杜德里 (Bill Dudley) 表示，美債市場最近的混亂離結束還早，有很多理由足以證明，10 年期美債殖利率將升至 4.5%，遠高於目前接近 3.75% 的窄幅波動區間。

杜德里周四 (29 日) 投書彭博表示，由於 Fed 大力升息，長天期美債殖利率顯著上揚，價格反向下挫，速度之快、幅度之大，都是 1980 年以來少見，並帶來傷害，例如今年 3 月曾有多家區域銀行接連倒下。

杜德里接著警告，美債市場的混亂還沒結束。從去年秋天以來，10 年期美債殖利率一直盤旋在接近目前的 3.75%，但有多個理由顯示殖利率可能升得遠比目前高。

他預估 10 年期美債殖利率可能升抵 4.5%，背後依據的假設是平均通膨率 2.5%、債券風險溢酬 1 個百分點，且 Fed 未來十年經通膨調整的利率目標平均約 1%。

他說，這只是保守的預測，考慮到通膨頑強和美國的財政狀況等因素，三個指標可能輕易升得更高。

杜德里曾在 2009 年到 2018 年擔任紐約聯邦準備銀行總裁，地位相當於 Fed 內部僅次於主席和副主席的第三把交椅，他目前擔任普林斯頓大學經濟政策研究中心的高級研究學者。

他認為，由於嬰兒潮世代正在耗用退休帳戶內的資金，而政府正在承受龐大的預算赤字，供應鏈和綠能科技需要大量投資，因此 Fed 可能需要提高利率，以平衡借貸需求與儲蓄供應減少的狀態。美國聯邦資金利率目標區間現為 5.00-5.25%。

杜德里說：「某種程度上來說，Fed 需要升息，以減緩經濟成長並讓通膨獲得控制。在長期利率長期處在某一高點的情況下，勢必會引發進一步的傷害。唯一可能的希望在於：若我們夠幸運，債市混亂可能促使美國政治人物設法恢復財政秩序，希望能愈快發生愈好。」

杜德里投書時機，正逢美國周四公布強勁的經濟數據：上周初領失業救濟金人數銳減，創 2021 年 10 月以來最大降幅，第 1 季國內生產毛額 (GDP) 成長率終值從初估的 1.4%，大幅上修為 2%。

此外，Fed 主席鮑爾周四重申前一日的鷹派立場，他表示，低通膨環境短期內難再現，貨幣決策變得複雜，過去大家無法想像利率會升到 5%，但現在的問題卻是 5% 是否足夠。

周四數據公布後，美債殖利率陡升，對政策敏感的 2 年期殖利率勁揚 15.6 個基點至 4.876%，直逼四周以來最大升幅，10 年期美債殖利率躍升 14.2 個基點至 3.853%，創 3 月 27 日以來最大增幅，兩者雙雙收在 3 月 9 日以來的高點。

同時，反映市場通膨預期的指標增溫，5 年期抗通膨債券 (TIPS) 殖利率攀升到 2.004%，創 2008 年 12 月以來最高。

市場加深對 7 月和 9 月的升息預期，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，投資人押注 7 月 26 日升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 89.3%，9 月再升 1 碼的機率，也從前一日的 16.4% 上升到 25%。